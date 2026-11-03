Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaSavunma ve havacılık ihracatı arttı
HaberlerUzmanpara

Savunma ve havacılık ihracatı arttı

03.11.2026 - 13:06 | Son Güncellenme:

#Savunma Sanayii#Havacılık İhracatı#Haluk Görgün

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık ihracatının ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61 artışla 1 milyar 140 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Savunma ve havacılık ihracatı arttı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sektörünün ocak-ekim dönemindeki ihracatının yüzde 21 artışla 8 milyar 50 milyon dolar, son 12 aylık ihracatının ise yüzde 37 artışla 11 milyar 357 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda savunma ve havacılık ihracatına ilişkin verileri açıkladı. Sektörün ihracatının artmaya devam ettiğini belirten Görgün, "Ekim ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61 artışla 1 milyar 140 milyon dolara ulaştı. Ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 8 milyar 50 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Son 12 ayda ihracatımız, yüzde 37 artarak 11 milyar 357 milyon dolara yükseldi" ifadelerini kullandı.

"Millî teknolojilerimizi uluslararası pazarlara taşıyoruz"

Haberin Devamı

Savunma sanayiinin üretim ve ihracat kapasitesini geliştirdiklerini vurgulayan Görgün, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, millî teknolojilerimizi uluslararası pazarlara taşıyor, savunma sanayiimizin üretim ve ihracat kapasitesini geliştiriyoruz. Bu başarıda emeği bulunan çalışma arkadaşlarıma, şirketlerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve ekosistemimizdeki tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Son dakika: Emekli zammı için 4 aylık oran belli oldu! Memur zammı için enflasyon farkı oluştu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSon dakika: Emekli zammı için 4 aylık oran belli oldu! Memur zammı için enflasyon farkı oluştuHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Bakan Işıkhandan emekli maaşlarına ilave zam mesajı
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşlarına 'ilave zam' mesajı!
İspanya 2. Ligde öldüren faul
İspanya 2. Lig'de öldüren faul!
Marketlerde neler oluyor Bir ülkede daha aynı saldırı
Marketlerde neler oluyor? Bir ülkede daha aynı saldırı!
Meteoroloji, AKOM ve valilikten peş peşe uyarı Kar yağışı kapıya dayandı: İstanbul dahil: 21 kentte alarm
Meteoroloji, AKOM ve valilikten peş peşe uyarı! Kar yağışı kapıya dayandı: İstanbul dahil: 21 kentte alarm
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkHARFLERİN MÜZİĞİ
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluCenk Eren’in kariyer intikamı
Eren Aka
Eren AkaPasaportta 31 Aralık alarmı!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaZaha Hadid nasıl anıldı?
İlgili Haberler
MİT Başkanı Kalın, Birleşik Arap Emirliklerini ziyaret etti
MİT Başkanı Kalın, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti
Adanada pompalı tüfekle otele saldırı kamerada
Adana'da pompalı tüfekle otele saldırı kamerada
Sağlık Bakanı Memişoğlundan gençlere çağrı: İcat çıkarın
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan gençlere çağrı: 'İcat çıkarın'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiyenin dış politikada tek ekseni vardır o da Ankara eksenidir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye'nin dış politikada tek ekseni vardır o da Ankara eksenidir