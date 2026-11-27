Altın piyasasında sert düşüşlerin ardından toparlanma hareketi hız kazandı. Küresel piyasalarda hafta boyunca yaşanan dalgalanmanın ardından değerli metaller, cuma gününe yükselişle başladı.

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ABD'de açıklanan güçlü ekonomik verilerin ve yüksek enflasyon rakamlarının Fed'in faiz artırımı beklentilerini desteklemesi, hafta içerisinde altın fiyatlarında sert kayıplara neden olmuştu.

Ancak haftanın son işlem gününde piyasalardaki görünüm değişti. ABD'deki tatil nedeniyle işlem hacminin azalması ve teknoloji hisselerindeki satışların hafiflemesi, altın üzerindeki baskıyı sınırladı.

Ons altında yaşanan yükselişle birlikte gram altın da yeniden 6 bin TL seviyesine yaklaştı.

Yatırımcılar bir yandan kısa vadeli toparlanmayı takip ederken diğer yandan Fed'in aralık ayında açıklayacağı faiz kararına odaklandı.

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ALTIN FİYATLARINDA RÜZGÂR TERSİNE DÖNDÜ! ONS ALTIN YÜZDE 1,9 YÜKSELDİ

Küresel piyasalarda ons altın, haftanın son işlem gününe güçlü bir yükselişle başladı.

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Spot altın, 27 Kasım Cuma günü Türkiye saatiyle 07.17 itibarıyla yüzde 1,9 değer kazanarak 3 bin 633,91 dolar seviyesine ulaştı.

Bu hareket, hafta içerisinde yaşanan sert düşüşün ardından değerli metalde yeniden alımların öne çıktığını gösterdi.

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Ons altın, çarşamba günü ABD'den gelen enflasyon verilerinin etkisiyle Eylül 2025'ten bu yana görülen en düşük seviyesine kadar gerilemişti.

Fed'in yeni faiz artırımlarına gidebileceği beklentisi, dolar ve faiz getirili yatırım araçlarını desteklerken altın üzerinde satış baskısı oluşturmuştu.

Ancak son işlemlerde ons altında yaşanan yükseliş, piyasalarda toparlanma beklentilerini yeniden gündeme taşıdı.

GRAM ALTIN 6 BİN TL'YE YAKLAŞTI! İŞTE SON FİYATLAR

Uluslararası piyasalarda ons altının yükselmesi, Türkiye'deki gram altın fiyatlarını da yukarı taşıdı.

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Hafta içerisinde sert dalgalanmaların yaşandığı gram altın, yeniden 5 bin 900 TL seviyesinin üzerine çıktı.

Aktarılan son fiyatlara göre gram altın alışta 5 bin 899 TL, satışta ise 5 bin 936,02 TL seviyesine ulaştı.

Böylece gram altın, 6 bin TL sınırına yeniden yaklaştı.

Gram altının bu seviyeyi aşıp aşamayacağı ise yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Türkiye'de gram altın fiyatları, ons altının uluslararası piyasalardaki değerinin yanı sıra dolar/TL kurundaki hareketlerden de etkileniyor.

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Bu nedenle küresel altın fiyatlarında yaşanan yükselişin yurt içindeki fiyatlara ne ölçüde yansıyacağı, döviz kurunun seyrine göre değişebiliyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarında yaşanan son toparlanmada küresel piyasalardaki satış baskısının hafiflemesi etkili oldu.

Özellikle ABD'deki tatil nedeniyle işlem hacimlerinin azalması, teknoloji hisselerinde yaşanan satış dalgasının hız kesmesine katkı sağladı.

Son dönemde yapay zekâ yatırımlarına ilişkin endişeler nedeniyle teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen sert kayıplar, farklı yatırım araçlarına da yansımıştı.

Bazı yatırımcıların nakit ihtiyaçlarını karşılamak veya diğer piyasalardaki zararlarını dengelemek amacıyla altın pozisyonlarını azaltması, değerli metaldeki düşüşü derinleştiren unsurlar arasında yer almıştı.

Ancak tatil nedeniyle bu satış hareketlerinin yavaşlaması, altında toparlanmaya imkân tanıdı.

Bununla birlikte yatırımcıların temkinli tutumu devam ediyor.

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FED'DEN ALTINA FAİZ BASKISI! ARALIK İÇİN YÜZDE 99,4 İHTİMAL

Altın fiyatlarında toparlanma yaşanmasına rağmen ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentiler değerli metal üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte ilk tahminlerden daha hızlı büyümesi ve ekim ayında enflasyonun yükselmesi, Fed'in yeni faiz artırımlarına yönelebileceği beklentilerini güçlendirdi.

Piyasalarda 8-9 Aralık tarihlerinde yapılacak Fed toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı ihtimaline yaklaşık yüzde 99,4 olasılık veriliyor.

Ayrıca 2027 yılının ilk aylarında da yeni bir faiz artırımı yapılabileceği beklentisi gündemde bulunuyor.

ABD Merkez Bankası, eylül ayında üç yıl aradan sonra ilk kez faiz artırmıştı.

Son ekonomik veriler, sıkı para politikasının devam edebileceği beklentilerini destekledi.

Bu durum da altında yaşanan toparlanmanın önündeki önemli risklerden biri olmaya devam ediyor.

FAİZLERİN YÜKSELMESİ ALTINI NEDEN ETKİLİYOR?

Altın fiyatlarının geleceği açısından Fed'in faiz kararları büyük önem taşıyor.

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Altın ve gümüş gibi değerli metaller, yatırımcılarına faiz getirisi sağlamıyor.

Buna karşılık merkez bankalarının faiz artırması, tahvil ve benzeri faiz getirili yatırım araçlarının cazibesini artırabiliyor.

Bu durum, altın tutmanın alternatif maliyetinin yükselmesine neden olabiliyor.

ABD'de faizlerin yükselmesi aynı zamanda doların değer kazanmasını destekleyebiliyor.

Doların güçlenmesi ise uluslararası piyasalarda dolar üzerinden fiyatlanan altın üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Bu nedenle altın fiyatlarında kısa vadeli yükselişler yaşansa bile Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler yakından takip ediliyor.

ÇİN'DEN ALTIN TALEBİNE İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN VERİ

Küresel altın piyasasında takip edilen önemli gelişmelerden biri de Çin'in altın ithalatına ilişkin veriler oldu.

Hong Kong İstatistik ve Sayım Dairesinin perşembe günü açıkladığı verilere göre Çin'in Hong Kong üzerinden gerçekleştirdiği net altın ithalatı, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 yükseldi.

Böylece ithalat miktarı nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Çin'in Hong Kong üzerinden gerçekleştirdiği altın ithalatında yaşanan artış, küresel fiziki altın talebinin izlenmesi açısından önem taşıyor.

Dünyanın önemli altın piyasalarından biri olan Çin'deki talep gelişmeleri, uluslararası fiyatların değerlendirilmesinde yakından takip ediliyor.

Ancak söz konusu veri, Çin'in bütün kanallardan gerçekleştirdiği toplam altın ithalatını değil, Hong Kong üzerinden yapılan net ithalatı gösteriyor.

ONS ALTINDA 3 BİN 650 DOLAR SINIRI! YENİ HEDEF 3 BİN 800 DOLAR MI?

Altında yaşanan toparlanmanın ardından teknik seviyeler yeniden yatırımcıların gündemine geldi.

Kitco News'in teknik analizine göre ons altın için ilk direnç noktası 3 bin 630 dolar olarak öne çıkıyor.

Bu seviyenin ardından 3 bin 650 dolar sınırı takip ediliyor.

Ons altının söz konusu direnç bölgesini aşması ve yükselişin devam etmesi halinde 3 bin 800 dolar seviyesi olası teknik hedef olarak gündeme gelebilir.

Ancak bu seviyeye ulaşılması kesin değil. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, toparlanmanın gücünü belirlemeye devam edecek.

Özellikle 3 bin 630-3 bin 650 dolar aralığındaki fiyat hareketleri, kısa vadeli yükselişin devamı açısından izleniyor.

ALTINDA DÜŞÜŞ YENİDEN BAŞLARSA HANGİ SEVİYELER İZLENECEK?

Altın fiyatlarında yükseliş ihtimalinin yanı sıra yeniden satış baskısı yaşanması olasılığı da gündemde bulunuyor.

Kitco News'in teknik analizinde ons altın için ilk destek seviyeleri 3 bin 520 dolar ve 3 bin 500 dolar olarak gösteriliyor.

Bu bölgenin altında kalıcı bir hareket yaşanması halinde 3 bin 400 dolar ve 3 bin 380 dolar seviyeleri daha derin destek noktaları olarak takip ediliyor.

Özellikle Fed'in sıkı para politikasını sürdürmesine ilişkin beklentilerin güçlenmesi, değerli metalde yeni satışların yaşanmasına neden olabilir.

Buna karşılık doların zayıflaması ve reel faizlerde gerileme görülmesi, altındaki toparlanmayı destekleyebilir.

Bu nedenle teknik seviyeler tek başına fiyatların geleceğini belirlemiyor.

GRAM ALTIN 6 BİN TL'Yİ AŞACAK MI?

Gram altının yeniden 5 bin 936 TL seviyesine yükselmesiyle birlikte yatırımcıların dikkati 6 bin TL sınırına çevrildi.

Ancak gram altının bu seviyeyi aşıp aşamayacağı konusunda kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

Çünkü Türkiye'de gram altının fiyatı, uluslararası piyasalardaki ons altın ve dolar/TL kurunun birlikte hareket etmesiyle şekilleniyor.

Ons altında yükselişin devam etmesi gram altına destek sağlayabilirken döviz kurunda yaşanabilecek değişimler de fiyat üzerinde etkili olabiliyor.

Bunun yanında yurt içindeki fiziki altın talebi, piyasa koşulları ve alım-satım farkları da yatırımcıların karşılaştığı fiyatları değiştirebiliyor.

Bu nedenle gram altının 6 bin TL seviyesine yaklaşması, bu sınırın mutlaka aşılacağı anlamına gelmiyor.

ALTIN YATIRIMCILARINI KRİTİK ARALIK AYI BEKLİYOR

Altın piyasasında kasım ayının son işlem gününe yükselişle girilmesine rağmen önümüzdeki döneme ilişkin belirsizlikler sürüyor.

Özellikle Fed'in 8-9 Aralık tarihlerindeki toplantısında vereceği faiz kararı, uluslararası altın fiyatlarının yönü açısından önemli olacak.

Piyasalarda 25 baz puanlık faiz artırımı beklentisinin oldukça güçlü olması, değerli metalin yükselişini sınırlayan unsurlar arasında bulunuyor.

Bununla birlikte ABD ekonomisinden gelecek veriler, reel faiz oranları, doların seyri ve küresel yatırım hareketleri de altının fiyatlamasında etkili olmaya devam edecek.

ALTINDA YENİ YÜKSELİŞ DALGASI BAŞLADI MI?

Ons altında 3 bin 633,91 dolar seviyesine kadar yaşanan yükseliş, hafta başındaki sert düşüşlerin ardından toparlanma işareti olarak öne çıktı.

Gram altının da 5 bin 936 TL seviyesine ulaşması, yurt içindeki altın yatırımcılarının dikkatini yeniden yükseliş ihtimaline çevirdi.

Ancak ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımı beklentileri, güçlü dolar ihtimali ve küresel finans piyasalarındaki belirsizlikler altın açısından risk oluşturmaya devam ediyor.

Teknik analizlerde 3 bin 650 dolar direnç, 3 bin 520 ve 3 bin 500 dolar seviyeleri ise destek bölgeleri olarak takip ediliyor.