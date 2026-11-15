Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaSivas'ı Karadeniz'e bağlayacak tünelde geri sayım başladı
HaberlerUzmanpara

Sivas'ı Karadeniz'e bağlayacak tünelde geri sayım başladı

15.11.2026 - 15:32 | Son Güncellenme:

#Geminbeli Tüneli#Sivas#Karadeniz

Sivas’ı Karadeniz’e bağlayacak Geminbeli Tüneli’nde çalışmaların birkaç hafta içerisinde tamamlanması, hava koşullarının elverişli olması halinde ise ilk tüpün araç trafiğine açılması hedefleniyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile birlikte, Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'ne yapılan Geminbeli Tüneli'nde incelemede bulundu, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Güler, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, halihazırda tünelin Suşehri çıkış noktasında olduklarını söyledi.

Zara giriş noktasındaki çalışmaların devam ettiğini, hem asfalt serimi hem de ikinci tüpün ara bölmesindeki yaklaşık 350 metrelik bölümde dolgu ve zemin iyileştirmelerinin sürdüğünü ifade eden Güler, birkaç hafta içerisinde dolgu ve zemin iyileştirme çalışmalarıyla birlikte bu alandaki asfalt seriminin de tamamlanacağını belirtti.

Güler, projede yer alanlara özverili ve gayretli çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek, şunları kaydetti:

Haberin Devamı

"Bu ay sonuna kadar, yani aralık ayının başına kadar kalan inşaat çalışmalarını tamamlayabiliriz. Tabii hava şartları da önemli. Şu anda yağmur yağıyor. Önümüzdeki günlerde yağış kara dönüşür ve olumsuz hava şartları etkisini gösterirse mühendislik açısından yapabileceğimiz fazla bir şey kalmayacak. Ancak mevcut hava şartları içerisinde imalatları tamamlama imkanımız var. İnşallah hava şartları müsaade ederse, Rabbimizin yardımıyla Geminbeli Tüneli'ni ilk kar düşmeden, en azından birinci tüpte araç geçişini sağlayacak şekilde hizmete açmış oluruz diye düşünüyorum. İnşallah 15-20 gün içerisinde bizlere müjdeli haberi ulaştırırlar diye düşünüyorum."

Karayolları İHA-SİHA pistleri olacak! Bakan Uraloğlu: İlk aşamada 52 potansiyel yol kesimi belirledik
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKarayolları İHA-SİHA pistleri olacak! Bakan Uraloğlu: İlk aşamada 52 potansiyel yol kesimi belirledikHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Güllü dosyasında gizemli ayrıntı Ölüm gecesine ilişkin yeni şüphe
Güllü dosyasında gizemli ayrıntı! Ölüm gecesine ilişkin yeni şüphe
A Milli Takımda Fransa maçı öncesinde Uğurcan Çakır şoku
A Milli Takım'da Fransa maçı öncesinde Uğurcan Çakır şoku!
Fransada ulusal posta operatörü iştirakine siber saldırı: Milyonlarca veri ele geçirildi
Fransa'da ulusal posta operatörü iştirakine siber saldırı: Milyonlarca veri ele geçirildi!
Saddamın 8 yıldızlı generalinin, İstanbulda sıra dışı hikayesi: Bu işi yapmak hiç ağır gelmiyor
Saddam'ın 8 yıldızlı generalinin, İstanbul'da sıra dışı hikayesi: 'Bu işi yapmak hiç ağır gelmiyor'
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirYamyamlar zamanı…
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerYENİ Parti kurultayında ne eksikti?
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüAra tatiller, hobiler keyif mi eziyet mi?
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşBorsada seçici yükseliş haftası
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluSubaşı&Koç aşkı görücü usulü çıktı!
Güldener Sonumut
Güldener SonumutAB ve Rusya’nın güvenlik mimarisi arayışları
Mehmet Tez
Mehmet TezU2’nun hatırladığı şey: Müzik
Dilara Koçak
Dilara KoçakAsıl mesele dinlenmiş uyanmak
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaAşkın algoritmasında hata veriyorlar
Belma Akçura
Belma AkçuraYapay zekânın dünyaya faturası
Zeynep İşman
Zeynep İşmanErgenliği doğru okumak
Osman Gençer
Osman GençerTÜGİAD koltuğuna kim oturacak sizce
Prof. Dr. Barış Erdoğan
Prof. Dr. Barış ErdoğanAşkın gözü kör değildir
Prof. Dr. Nuran Yıldız
Prof. Dr. Nuran YıldızUmursa. Çekin. Utan.
İlgili Haberler
Meteoroloji illeri tek tek uyardı Salı gününe aman dikkat: Sağanak etkisi altına alacak
Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Salı gününe aman dikkat: Sağanak etkisi altına alacak
Park halindeki otomobilin aküsü patladı Alevlerin sıçradığı 2 araç yandı
Park halindeki otomobilin aküsü patladı! Alevlerin sıçradığı 2 araç yandı
Dışişleri Bakanlığı: KKTCnin kuruluşunun 43. yıldönümü kutlu olsun
Dışişleri Bakanlığı: KKTC'nin kuruluşunun 43. yıldönümü kutlu olsun
Şanlıurfada kaçak telefon operasyonu 526 adet telefon ele geçirildi
Şanlıurfa'da kaçak telefon operasyonu! 526 adet telefon ele geçirildi