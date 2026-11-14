Sözleşmeli personel için yeni dönem! Maaş, izin ve disiplin kuralları değişti

Kamu kurumlarında görev yapan sözleşmeli personelin çalışma koşullarında önemli değişikliklere gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 11982 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 14 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi.

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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme, çalışma hayatındaki birçok uygulamayı yeniden şekillendirdi.

Yeni karar kapsamında disiplin işlemleri, hastalık ve refakat izinleri, göreve başlama süreleri, kurum içi yer değişiklikleri ve ücret ödemelerine ilişkin esaslar güncellendi.

Özellikle disiplin cezalarının uygulanması ve belirli şartlarda sözleşmenin sona erdirilebilmesine yönelik hükümler dikkat çekti.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE DİSİPLİN CEZALARINDA YENİ DÖNEM

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Yeni düzenlemenin en dikkat çekici başlıklarından biri sözleşmeli personelin disiplin işlemleri oldu. Yapılan değişiklikle birlikte 4/B statüsündeki sözleşmeli personelin disipline aykırı fiil ve davranışlarında devlet memurlarına uygulanan disiplin hükümleri kıyasen geçerli olacak.

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Buna göre disiplin cezalarının belirlenmesinde, cezaları vermeye yetkili mercilerde ve disiplin kurullarının işleyişinde memurlara ilişkin hükümler esas alınacak.

Böylece sözleşmeli personelin disiplin süreçlerinde 657 sayılı Kanun kapsamında devlet memurları için belirlenen kuralların uygulanmasının önü açıldı.

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AYLIKTAN KESME CEZASINDA YENİ HESAPLAMA

Düzenlemeyle sözleşmeli personelin aylıktan kesme cezasına ilişkin hesaplama yöntemi de belirlendi. Buna göre aylıktan kesme cezası, personelin pozisyonuna bağlı olarak yapılan ödemelerin toplamı üzerinden uygulanacak. Kesinti oranı, söz konusu ödemelerin 1/30'u ile 1/8'i arasında değişebilecek. Disiplin cezasının niteliğine göre uygulanacak kesintiler, yeni düzenlemede belirtilen esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

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BU DURUMLARDA SÖZLEŞME SONA ERDİRİLEBİLECEK

Yeni kurallarla birlikte sözleşmeli personelin görevine son verilmesine ilişkin hükümler de genişletildi. Kademe ilerlemesinin durdurulması ve daha ağır disiplin cezalarını gerektiren fiillerde disiplin kurulu kararı alınacak.

İlgili süreçlerin tamamlanmasının ardından atamaya yetkili amirin onayıyla personelin görevine son verilebilecek. Böylece sözleşmeli personelin disiplin işlemlerinde uygulanacak karar mekanizmaları daha açık biçimde düzenlenmiş oldu.

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HASTALIK VE REFAKAT İZİNLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Sözleşmeli personelin hastalık ve refakat izinleri de yeni kararın kapsamına alındı. Düzenlemeye göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 105'inci maddesinde yer alan ilgili hükümler, sözleşmeli personele de uygulanacak.

Hastalık nedeniyle alınan izinlerde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, personelin ücretinden düşülecek.

Bu değişiklikle sözleşmeli personelin hastalık ve refakat izni süreçlerinde devlet memurlarına ilişkin kuralların esas alınması sağlanacak.

HASTALIK İZNİ SÜRESİ DOLANLAR DİKKAT!

Yeni düzenlemede hastalık izinlerinin azami süresine ilişkin önemli bir hükme de yer verildi. Buna göre sözleşmeli personelin kullanabileceği en fazla hastalık izni süresinin tamamlanmasının ardından görevine başlamaması, sözleşmenin sona erdirilmesine neden olabilecek.

Bu hüküm, sağlık sorunları nedeniyle uzun süre görevinden uzak kalan sözleşmeli personelin çalışma koşulları açısından önem taşıyor. Personelin hastalık izni süresini ve görevine dönüş şartlarını ilgili mevzuata uygun şekilde takip etmesi gerekecek.

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GÖREVE BAŞLAMAK İÇİN SÜRE SINIRI GETİRİLDİ

Kararla birlikte sözleşmeli personelin göreve başlama sürelerinde de yeni esaslar belirlendi. Aynı yerde göreve başlayacak personelin, kendisine yapılan tebliği izleyen iş günü içerisinde görevine başlaması gerekecek.

Başka bir yerde görevlendirilen personel için ise farklı bir süre uygulanacak. Bu kapsamdaki çalışanların tebliğ tarihinden itibaren 15 günü izleyen iş günü içerisinde görevlerine başlamaları zorunlu olacak.

Belgeyle ispatlanabilen zorlayıcı nedenler dışında belirlenen sürelere uyulmaması halinde sözleşmenin sona erdirilmesi gündeme gelebilecek.

KURUM İÇİ YER DEĞİŞİKLİĞİNDE 3 YIL DETAYI

Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği süreçlerinde de yeni kurallar uygulanacak. 4/B statüsünde görev yapan personelin işe başladığı tarihten itibaren aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayana kadar gerçekleştireceği yer değişikliklerinde özel usul ve esaslar geçerli olacak.

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Bu düzenlemeyle kurum içi yer değişikliklerinin hangi şartlarda yapılabileceğine ilişkin uygulamalar yeniden ele alındı. Sözleşmeli personelin yer değişikliği talepleri, belirlenen süreler ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirilecek.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA İŞLEMLERİNDE MEMUR HÜKÜMLERİ UYGULANACAK

Düzenleme kapsamında sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin esaslar da değiştirildi. Buna göre görevden uzaklaştırma işlemlerinde devlet memurlarına yönelik hükümler kıyasen uygulanacak.

Bu adımla sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin süreçlerde memurlar için belirlenen yasal çerçevenin esas alınması sağlanacak.

MEMUR KADROSUNA GEÇENLERİN POZİSYONLARI İPTAL EDİLECEK

Yeni karar, sözleşmeli statüden memur kadrosuna geçen personelin geride bıraktığı pozisyonlara ilişkin de düzenleme içeriyor. Buna göre sözleşmeli personelin memur kadrosuna atanması durumunda boşalan sözleşmeli personel pozisyonu, başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.

İptal edilen pozisyonlar ilgili kamu personel bilgi sistemine bildirilecek. Böylece sözleşmeli personelin kadroya geçişinin ardından boşalan pozisyonların durumuna ilişkin işlemler yeniden düzenlenmiş oldu.

EĞİTİM VE STAJ SÜREÇLERİNDE YENİ KURALLAR

Sözleşmeli personelin mesleki eğitim süreçleri de yeni düzenlemenin kapsamına girdi. Karara göre temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj faaliyetleri, personelin görev yaptığı kamu kurumları tarafından yürütülecek.

Ayrıca hizmet içi eğitim uygulamalarıyla sözleşmeli personelin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenecek. Bu kapsamda kurumlar, personelin görevine ilişkin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim faaliyetlerini sürdürecek.

MAAŞ ÖDEMELERİNDE YENİ HÜKÜMLER

Düzenlemeyle birlikte sözleşmeli personelin ücret ödemelerine ilişkin kurallar da güncellendi. Ücretlerin ay başında peşin ödenmesi uygulaması devam edecek.

Ancak ay tamamlanmadan görevinden ayrılan sözleşmeli personelden, çalışmadığı günlere karşılık gelen ücret tutarları geri alınacak.

Bu hükmün uygulanmasında bazı istisnalar da bulunuyor. Memur kadrosuna atananlar, kendisine aylık bağlananlar ve hayatını kaybeden personel, kalan günlere ilişkin ücretlerin geri alınması uygulamasının dışında tutulacak.

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN YENİ KURALLAR YÜRÜRLÜKTE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 11982 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 14 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle kamuda 4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personelin disiplin işlemlerinden izin haklarına, kurum içi yer değişikliklerinden ücret ödemelerine kadar birçok konuda yeni uygulamalar hayata geçirildi.

Özellikle disiplin cezaları, hastalık izni sonrasında göreve dönüş ve göreve başlama sürelerine ilişkin değişiklikler, sözleşmeli personelin çalışma hayatında doğrudan etkili olacak.

Kamu kurumlarında görev yapan sözleşmeli personelin yeni hükümler doğrultusunda çalışma ve izin süreçlerini takip etmesi önem taşıyor.