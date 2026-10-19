Son dakika: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Çelik emeklilik dilekçesini, SPK Başkanı Sütcü istifasını sundu

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Bakan Şimşek'e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini verdi. SPK Başkanı Mahmut Sütcü de sağlık sorunları sebebiyle istifa dilekçesini sundu.

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CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, Ankara'da yaşanan kritik görev değişikliklerinin detaylarını aktardı. Arda Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütcü’nün sağlık sorunları nedeniyle istifasını sunduğu öğrenildi. Mayıs 2026’da göreve getirilen Sütçü, yaklaşık beş aydır SPK Başkanlığı görevini yürütüyordu.



Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen fon soruşturmasının ardından gözlerin çevrildiği kurumlardan biri olan SPK’da görev değişikliği yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyordu. Sütçü’nün istifa kararının ardından sağlık durumuna ve istifa dilekçesine ilişkin ayrıntıların önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

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HAZİNE VE MALİYE BAKAN YARDIMCISI EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ SUNDU



Ekonomi bürokrasisindeki bir diğer önemli gelişme ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yaşandı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Bakan Mehmet Şimşek’e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini sundu.



2023 seçimlerinin ardından kurulan yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevini üstlenen Çelik, yaklaşık üç yıldır bu görevde bulunuyordu.

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Ankara’da aynı gün yaşanan iki önemli gelişmeyle birlikte ekonomi bürokrasisindeki görev değişiklikleri gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.