Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan sorunlu fonlar hakkında yeni açıklama! Ara ödemeler ne zaman?

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), 2026 yılının sekizinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından yayımlanan basın açıklamasında, ekonomi programındaki gelişmeler, işgücü piyasasına yönelik politikalar, eğitim alanındaki kazanımlar ve sorunlu fonların tasfiye sürecine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

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Açıklamada, sorunlu fonlara ilişkin gerekli adımların ilgili kurumlar tarafından eşgüdüm içerisinde atıldığı belirtilerek, tasfiye süreçlerinin adil, şeffaf ve hukuki güvence altında yürütülmesini amaçlayan kanun teklifinin TBMM’ye sunulduğu ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildiği bildirildi.

ARA ÖDEMELER İÇİN KANUN TEKLİFİNİN YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Sorunlu fonların tasfiyesine ilişkin sürece dikkat çekilen açıklamada, “Teklifin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüp yasalaşmasının ardından ara ödemelerin en kısa sürede başlatılmasını öngörüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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Güçlü makroekonomik temeller ve uygulanan ekonomi politikaları sayesinde yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomi üzerindeki etkilerinin sınırlı kalmasının beklendiği vurgulandı.

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Alınan tedbirlerle sermaye piyasalarının güvenilirliğinin ve etkinliğinin artırılmasının, piyasanın daha sağlıklı, güçlü ve dayanıklı bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.



Toplantıda, beşeri sermayenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ile işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirilmesi planlanan politikalar değerlendirildi.

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Ayrıca ödemeler dengesi istatistiklerinde gerçekleştirilen revizyonların net hata ve noksan kalemine etkisi görüşüldü.

“ENFLASYON VE İŞSİZLİK GERİLEDİ, FİNANSAL İSTİKRAR GÜÇLENDİ”

Küresel ekonominin artan belirsizlikler, savaş kaynaklı arz şokları ve tedarik zincirlerindeki aksamalar nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiği belirtilen açıklamada, Türkiye’de uygulanan ekonomi programının sonuçlarına da değinildi.

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Ekonomi programı sayesinde büyümenin daha dengeli bir yapıya kavuştuğu, işsizlik ve enflasyonun gerilediği, finansal istikrarın güçlendiği ve mali disiplinin tesis edildiği ifade edildi.

Önümüzdeki dönemde ekonomik kazanımların korunmasının yanı sıra üretim kapasitesinin, verimliliğin ve rekabet gücünün artırılmasına odaklanılacağı bildirildi.

İSTİHDAM POLİTİKALARINDA YENİ DÖNEM VURGUSU

Açıklamada, eğitim-istihdam bağlantısının güçlendirilmesinin öncelikli politika alanlarından biri olduğu belirtilerek, OECD tarafından açıklanan PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye’nin tüm alanlarda sıralamasını yükselttiği ve son 10 yılda performansını artıran tek OECD ülkesi olduğu ifade edildi.

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Yeşil, dijital ve demografik dönüşümün işgücü piyasasında ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlara dikkat çekilerek, eğitim ve istihdam politikalarının teknolojik gelişmeler ve sektörel önceliklerle uyumlu şekilde sürdürüleceği kaydedildi.

Başta gençler ve kadınlar olmak üzere işgücüne katılımda güçlük yaşayan kesimlerin istihdamının teşvik edileceği vurgulandı.

Açıklamanın sonunda, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefi doğrultusunda verimliliği artıran, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıran ve ekonomik kazanımların toplumun geniş kesimlerine yayılmasını sağlayan politikaların uygulanmaya devam edileceği belirtildi.