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UzmanparaTARSİM'den çiftçileri sevindirecek haber: Önemli yenilik ve destekler hayata geçirilecek
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TARSİM'den çiftçileri sevindirecek haber: Önemli yenilik ve destekler hayata geçirilecek

13.10.2026 - 09:47 | Son Güncellenme:

#TARSİM#Çiftçi#Destek

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2027 yılı TARSİM uygulamalarında üreticilere yönelik önemli yenilik ve desteklerin hayata geçirileceğini bildirdi.

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TARSİMden çiftçileri sevindirecek haber: Önemli yenilik ve destekler hayata geçirilecek

Müdürlükten yapılan açıklamada, bitkisel üretimden hayvancılığa, seracılıktan doğal afet risklerine kadar birçok alanda sigorta kapsamının genişletildiği belirtildi.

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Açıklamada, bitkisel üretimde don teminatının kapsamının genişletilerek ceviz, badem, incir, kivi, muz ve kestanenin yanı sıra 16 yeni ürünün daha teminat kapsamına alındığı, buğday, arpa ve çavdarın ardından tritikaleye de gelir koruma sigortası desteği sağlanacağı ifade edildi.

Üretici talepleri doğrultusunda pelemir bitkisinin de sigorta kapsamına alındığı kaydedildi.

Hayvancılık alanında ise büyükbaş hayvanlarda 1. günden itibaren sigorta başlatılabileceği, mecburi kesim hasarlarında önemli düzenlemeler yapıldığı bildirildi.

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Dijital takip sistemlerinin güçlendirildiği, arıcılıkta kovan başına verilen hasar desteğinin de artırıldığı belirtildi.

Seracılıkta artan maliyetler dikkate alınarak sera örtüsü onarım desteğinin 6 bin 500 liradan 8 bin 500 liraya yükseltildiği, modernizasyon indirimi kapsamında üreticilere poliçe priminde yüzde 5 indirim uygulanacağı ifade edildi.

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Risk incelemelerindeki ölçüm toleransının da yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarıldığı aktarıldı.

Şehit yakını ve gazi indiriminden artık gazi yakınlarının da yararlanabileceği belirtilen açıklamada, 2027 yılında tarım sigortalarının daha kapsayıcı hale getirileceği ve üreticilerin risklere karşı daha güçlü korunmasının hedeflendiği vurgulandı.

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