Taşımacılıkta idari para cezaları güncellendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan “Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Düzenlemelerle taşımacılık sektöründe yükümlülüklerin yerine getirilmesi, güvenlik standartlarının yükseltilmesi ve denetim etkinliğinin artırılması amacıyla mevzuat ihlallerine yönelik idari yaptırımlar güncellendi.

TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLERİNE 50 BİN LİRAYA KADAR CEZA

Taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerinde belirlenen şartlara, kurallara ve sorumluluklara aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere, ihlalin türü ve ağırlığına göre 3 bin 187 lira ile 50 bin lira arasında değişen idari para cezaları uygulanacak.

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Söz konusu cezalar, her takvim yılı başından itibaren Vergi Usul Kanunu kapsamında belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacak.

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞINDA CEZALAR 4,2 MİLYON LİRAYI AŞIYOR

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Demir yoluyla tehlikeli madde taşımacılığında ise güvenlik kurallarına ve yasal yükümlülüklere aykırı hareket edenlere yönelik yaptırımlar yeniden belirlendi.

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Buna göre, tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmeyen veya danışmanlık hizmeti almayan işletmelere 170 bin 903 lira, faaliyet belgesi olmadan taşımacılık yapanlara ise 17 bin 932 lira idari para cezası verilecek.

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Test, muayene ve sertifikalandırma işlemleri yapılmamış yük taşıma birimlerinin kullanılması halinde, her bir birim için gönderene, doldurana ve taşımacıya ayrı ayrı 85 bin 437 lira ceza uygulanacak.

Demir yoluyla taşınması yasaklanan maddeleri sevk eden veya taşıyanlara 854 bin 588 lira ceza kesilecek. Trenlerin seyir emniyeti, manevra şartları, hız kısıtları ve vagon dizilim kurallarını ihlal eden demir yolu tren işletmecilerine ise ihlal edilen her bir bent için 21 bin 570 lira ceza verilecek.

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Vagon ve trenlerdeki işaretleme eksiklikleri nedeniyle sorumlu personele her bir yük taşıma birimi için 1661 lira ceza uygulanırken, taşımacılık ve güvenlik kurallarının en ağır ihlallerinde gönderen ve taşımacıya 4 milyon 263 bin 586 liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Ayrıca tespit edilen eksiklik ve aykırılıklar giderilinceye kadar ilgili vagon veya trenler güvenli alanlarda bekletilecek ve seferlerine devam etmelerine izin verilmeyecek.