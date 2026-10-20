Tay satışlarından 336 milyon 770 bin liralık gelir elde edildi

Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 15 baş elit safkan Arap tayının müzayedesi, İstanbul Veliefendi Hipodromu padok alanında yapıldı.

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Hibrit ihalede 12 tay satıldı, 3 tay alıcı bulamadı.

Safkanlardan "Akifcan" isimli tay, çevrim içi gelen 7 milyon lira teklifle satıldı. Bu tayı 6 milyon 760 bin lirayla "Şendoğan", 6 milyon 500 bin lira bedelle "Özyiğidim" isimli tay takip etti. En düşük bedelle satılan tay ise 1 milyon 200 bin lirayla "Oğuzname" oldu.

"HER YIL YARIŞ VE YETİŞTİRİCİLİK CAMİASINA SUNDUĞUMUZ 400'E YAKIN YARIŞ TAYI VE ELİT TAYLA SEKTÖRE DESTEK VERİYORUZ"

Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Gezginç, müzayedenin açılışında yaptığı konuşmada, bugünkü tay satışının TİGEM'in 2026 yılında gerçekleştirdiği son elit tay satışı olduğunu söyledi.

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Kurumun Türkiye'nin farklı bölgelerinde 17 işletmeyle 3,5 milyon dekar arazi üzerinde öncelikli olarak sertifikalı tohum ve bunun yanında kaliteli damızlık, üstün vasıflı damızlık yetiştirmek suretiyle Türk çiftçisine hizmet ettiğini belirten Gezginç, "Önemli yetiştiricilik alanlarımızdan birisi Arap atı yetiştiriciliği. 700 yılı aşkın süredir bu ülkede, bu coğrafyada hizmet veren, Arap atı yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda dünyada sizlerin sayesinde haklı bir gurura sahip olan Genel Müdürlüğümüz bugün itibarıyla 1500 baş Arap atı, her yıl yarış ve yetiştiricilik camiasına sunduğu 400'e yakın koşu tayı ve elit tayla sektöre destek vermektedir." dedi.

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Gezginç, sektördeki yetiştiricilerle birlikte bir geleneği ve kültürü devam ettirdiklerini dile getirerek, bugün olduğu gibi gelecekte de yine tecrübenin, ilmin, bilimin ışığında omuz omuza yürümeye kararlı olduklarını söyledi.

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Bir atın geleceğinde genetik yapının ve kan hattının ne kadar önemi varsa yetiştiriciliğin ve sonrasında verilen yarış eğitiminin de o kadar önemli olduğunu belirten Gezginç, Kurumun tecrübesiyle at sahiplerinin yetenekleri ve yarışa hazırlama gayretinin birleşmesiyle Türkiye için son derece önemli tayların, şampiyonların ortaya çıkmasına vesile olduğunu ifade etti.

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"323 BAŞ TAY SATIŞINDAN 336 MİLYON 770 BİN LİRA HASILAT ELDE ETTİK"

Gezginç, müzayede sonrası AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yıl içinde 5 koşu tayı ve 3 elit tayın satışının gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Bugünkü müzayedede 12 tay alıcı bulurken toplamda 46 milyon 850 bin liralık satış gerçekleştirildi. Yılın son tay satışını gerçekleştirdik. Yıl içinde 5 koşu tayı 3 elit tay satışı yapıldı. Koşu tayları Bursa Karacabey Tarım İşletmemizde, elit taylar ise İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda satıldı. Bu yılın tamamında 41'i elit tay olmak üzere toplam 323 baş tay satışı yaptık. Bu satışlardan toplamda 336 milyon 770 bin liralık hasılat elde ettik." diye konuştu.

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Müzayede sonrası Sultansuyu Tarım İşletmesinin satılamayan 2 tayı da satışa sunuldu. Bugünkü müzayedede satışa sunulan Ahmet Bera isimli tay çevrim içi katılımcının verdiği teklifle 2 milyon 300 bin liraya satıldı. Arazbeyim isimli tay ise alıcı bulamadı.