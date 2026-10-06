TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan ödeme sistemleri hakkında açıklama

İstanbul Fintech Week (IFW) 2026, finansal teknolojiler ekosisteminin küresel ve yerel liderlerini bir araya getiriyor. IFW'den yapılan açıklamaya göre, Bex Dijital Cüzdan'ın katkısıyla "Smart, Embedded and Tokenized" temasıyla düzenlenen İstanbul Fintech Week 2026'nın 6-7 Ekim ana zirve programı başladı.

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Zirve programının açılış konuşmasını TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan yaptı.

Açıklamaya göre Karahan, konuşmasında "Uzun yıllar boyunca ödemelerdeki temel hedeflerden biri ödemeleri daha hızlı ve daha güvenli hale getirmek oldu. Bu hedefler önemini korurken, bunlara giderek daha da eklenen bir boyut daha var. Ödemeleri daha akıllı hale getirmek. Aslında bu gelişimi anlık ödeme altyapıları etrafında şimdiden görebiliyoruz. Akıllı ödemeler aynı zamanda başka biçimlerde de gelişiyor. Nitekim ödemeler giderek daha çok, önceden tanımlanmış koşullara göre gerçekleştirilebiliyor, dijital kimlikler ve varlıklarla etkileşime girebiliyor ve daha geniş otomatik süreçlerin bir parçası haline gelebiliyor." ifadesini kullandı.

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Ödemeler alanında sıradaki gelişmenin yapay zeka kullanımı olduğunu belirten Karahan, şunları kaydetti:

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"Bu da ödemelerin tarihi yolculuğunu ajan tabanlı ödemelere doğru getiriyor. Yapay zeka elbette bir taraftan ödemelerle bağlantılı süreçleri koordine etmek için fırsatlar yaratıyor. Diğer taraftan ise ajan tabanlı ödemeler konusu zorlukları da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla merkez bankaları açısından ödemelerin geleceği, yalnızca yeni teknolojilerin benimsenmesi meselesi değil. Aynı zamanda, daha yüksek düzeyde otomasyonun, altında yer alan parasal yapı ve ödeme altyapısıyla nasıl etkileşime girdiğini anlamayı ve yeniliklerin açık biçimde tanımlanmış yetkiler ve güvenilir mutabakatla birlikte gelişmesini sağlamayı gerektiriyor."

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Sürdürülebilir Finans, Ödemeler, Finansta Yapay Zeka, Dijital Bankacılık ve Dijital Varlıklar zirvelerinden oluşan programda, ana sahne oturumlarına kapalı yuvarlak masa toplantıları eşlik ediyor.

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2019'dan bu yana 60'tan fazla ülkeden 17 bini aşkın katılımcıyı buluşturan İstanbul Fintech Week'te bugüne kadar 630'u aşkın konuşmacı yer aldı. Etkinlik, bu yıl da finans dünyasının uluslararası diyaloğunu İstanbul'a taşıyor.

KPMG Türkiye ve İstanbul Fintech Week işbirliğiyle düzenlenen "Pioneers of Digital Finance 2026" (Dijital Finansın Öncüleri) ödül programı da etkinlik kapsamında yer alıyor. Banka ve fintechlerin dijital finans alanındaki yenilikçi çözümlerini ve sektöre katkılarını öne çıkaran programın ödül töreni bugün yapılacak.

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Etkinlik, 7 Ekim'de sona erecek.