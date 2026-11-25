Türkiye’nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, küresel ölçekte bir havacılık firması haline gelme stratejisinin parçası olarak büyüme hamlesini Bulgaristan’da Avrupa Birliği’ne taşıyor. Bu kapsamda TEI, Bulgaristan’ın Plovdiv (Filibe) kentinde bir imalat tesisi kurmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 100 milyon dolarlık bu hamle ile dünyanın en ileri teknolojilerine sahip havacılık motorlarında kullanılan kritik komponentlerin imalatı gerçekleştirilecek.

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Küresel ölçekteki planlarının bir parçası olarak, TEI havacılık motorları alanındaki ileri imalat kabiliyetlerini uluslararası ölçekte genişletmeyi hedefliyor. Yeni tesis, özellikle yüksek hassasiyet ve ileri üretim teknolojileri gerektiren motor parçalarının imalatına odaklanarak TEI’nin küresel havacılık motoru tedarik zincirindeki kapasitesini ve müşteri portföyünü genişletmesine katkı sağlayacak. Bu hamle ile TEI, daha önce birçok Türk savunma ve havacılık şirketinin yaptığı gibi Avrupa Birliğindeki birçok müşteriye ve finansman imkanına doğrudan ulaşma fırsatı kazanacak.