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TEKNOFEST'e ziyaretçi akını: Adım atacak yer kalmadı

04.10.2026 - 17:22 | Son Güncellenme:

#TEKNOFEST#TEKNOFEST Güneydoğu#Şanlıurfa

Şanlıurfa'da GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, son gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Kent merkezinde trafik kilitlenirken, GAP Havalimanı'nda vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

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TEKNOFEST Güneydoğu’dan objektiflere yansıyan renkli kareler
TEKNOFEST Güneydoğu’dan objektiflere yansıyan renkli kareler
TEKNOFEST Güneydoğu’dan objektiflere yansıyan renkli kareler
TEKNOFEST Güneydoğu’dan objektiflere yansıyan renkli karelerHaberin Tüm Fotoğrafları

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla bu yıl ilk kez Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'ya, Şanlıurfa’nın yanı sıra çevre illerden ve Türkiye'nin farklı kentlerinden binlerce kişi geldi. Festivalin son gününde de giriş noktalarında uzun kuyruklar oluşurken, alan ziyaretçilerle doldu. Festival alanını gezen ziyaretçiler, yerli ve milli teknoloji ürünlerini yakından inceleme fırsatı bulurken; yoğun kalabalıkta yürümek bile zorlaştı.

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ŞEHİRDE TRAFİK AKSADI

Özellikle çocuklar ve gençler; hava araçları, savunma teknolojileri ve çeşitli teknolojik ürünlerin sergilendiği stantlara yoğun ilgi gösterdi. Festival alanına araçlarıyla gelmek isteyenler, saatlerce trafikte kaldı. 30 kilometrelik yol, 4 saat gibi bir sürede katedilirken, festival alanında ise rekor seviyede bir kalabalık görüldü.

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