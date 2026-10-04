TEKNOFEST'te tarihi rekor! Selçuk Bayraktar: Yapamazsınız diyenlere inat yapıyoruz

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Şanlıurfa’nın kapanışında yaptığı konuşmada festivalin Güneydoğu Anadolu’da yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

TARİHİ REKOR

Festivalin Anadolu’da düzenlenen en büyük teknoloji festivali olduğunu dile getiren Bayraktar, TEKNOFEST Şanlıurfa’nın 1,5 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayarak rekor kırdığını belirtti.

Festivalin geride yalnızca kupalar, dereceler ve ödüller bırakmadığını vurgulayan Bayraktar, “Sizler binlerce yıl önce insanlığın dönüşümünün başladığı bu topraklarda geleceğin teknolojilerine imzanızı attınız.” dedi.

"YAPAMAZSINIZ DİYENLERE İNAT YAPIYORUZ"

Bayraktar, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

Haberin Devamı

"Milli teknoloji hamlesinin bayrağını en yüksekte dalgalandıran siz genç kardeşlerimi tek tek kutluyor ve gözlerinizden öpüyorum.

İnsanlık bu topraklarda binlerce yıl önce üretmeyi öğrendi. Dün taşla başlayan üretme serüveni bugün kodla, algoritmayla, robotla, yapay zekayla devam ediyor. Göbeklitepe'den Harran'a uzanan bu coğrafyada insanın en güçlü tarafları hep aynı kaldı. Merakı, deneme cesareti ve üretme iradesi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

TEKNOFEST'i sadece gençler yarışma kazansın diye yapmıyoruz. Gençlerimiz ürettiklerini görsün, problemler karşısında pes etmesin diye yapıyoruz. Kendi fikirlerine, kabiliyetlerine güvensinler diye yapıyoruz.

Haberin Devamı

Bizler burada sadece teknoloji yarıştırmadık. Sizlerin projelerinde Türkiye'nin özgüvenini gördük. Yapamazsınız diyenlere inat biz yaptık, biz yapıyoruz. En iyisini de biz yapacağız.

"BİZLER YALNIZCA TEKNOLOJİ ÜRETMİYOR, TEKNOLOJİYİ AHLAK, VİCDAN VE ADALETLE BULUŞTURUYORUZ"

Değerli kardeşlerim, insanlığın karanlık bir dönemden geçtiği, adaletin ve vicdanın sözde kaldığı zorlu bir dünyada yaşıyoruz. Şanlıurfa'daki bu irade bir kez daha gösterdi ki bizler yalnızca teknoloji üretmiyor. Teknolojiyi ahlak, vicdan ve adaletle buluşturuyoruz.

Haberin Devamı

Bir kez daha yürekten inanarak söylüyorum. Tüm müesseseleriyle yıkılan bu dünyayı adalet, merhamet, iyilik değerlerimizle, medeniyetimizin güneş yüzlü gençleri yani sizler inşa edeceksiniz.

"YOLUMUZ AÇIK, İSTİKAMETİMİZ HAKİKAT, UFKUMUZ KIZIL ELMA"

TEKNOFEST gençliği, tarihin sıfır noktasında özgüvenimizi yeniden ayağa kaldıran gençliktir.

Haberin Devamı

TEKNOFEST gençliği başkalarının çizdiği sınırlara rıza göstermeyen, kendi kızıl elmasını, kendi hedeflerini belirleyen gençliktir.

TEKNOFEST gençliği yapamazsınız denildiğinde zoru başaran, imkansız denildiğinde tarih yazan gençliktir.

TEKNOFEST gençliği cesarettir.

TEKNOFEST gençliği Türkiye'nin tam bağımsız geleceğidir.

Yolumuz açık, istikametimiz hakikat, ufkumuz Kızıl Elma."