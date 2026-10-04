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UzmanparaBakan Yumaklı: Çiftçiye "hap gibi" bilgi verecek sistem geliyor
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Bakan Yumaklı: Çiftçiye "hap gibi" bilgi verecek sistem geliyor

04.10.2026 - 14:11 | Son Güncellenme:

#İbrahim Yumaklı#TEKNOFEST#Tarım

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal kaynakların en verimli şekilde kullanılabilmesi için üretilen teknolojilere ilişkin yapmış olduğu açıklamada elde edilen verileri hap gibi sunacak bir sistemin yolda olduğunu söyledi.

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TEKNOFEST Güneydoğu’dan objektiflere yansıyan renkli kareler
TEKNOFEST Güneydoğu’dan objektiflere yansıyan renkli kareler
TEKNOFEST Güneydoğu’dan objektiflere yansıyan renkli kareler
TEKNOFEST Güneydoğu’dan objektiflere yansıyan renkli karelerHaberin Tüm Fotoğrafları

Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST, savunma ve havacılık teknolojilerinin yanı sıra tarım teknolojilerine de ev sahipliği yapıyor. Akıllı tarım uygulamalarından otonom araçlara, zirai dronlardan uydu destekli ürün takibine kadar birçok yenilik ziyaretçilerle buluşuyor.

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TEKNOFEST kapsamında oluşturulan tarım teknolojileri alanında çocuk ve gençlere yönelik uygulamalı eğitimler de gerçekleştiriliyor. Atölyelerde öğrenciler, elektronik ve tarım teknolojilerini bir araya getiren projeler üzerinde çalışıyor.

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"ESKİ USULLERİN BİR BÖLÜMÜNÜN TARİHE KARIŞTIĞINI KABUL ETMELİYİZ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CNN Türk Özel Haberler Müdürü Fulya Öztürk’e yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yüksek mühendislik kabiliyetinin tarım teknolojilerine aktarılmasının önemine dikkat çekti.

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Dünyadaki değişime tarım sektörünün de ayak uydurması gerektiğini belirten Yumaklı, “Artık eski usullerin biraz tarihe karıştığını da kabul etmemiz gerekir. Geleceğe odaklanmamız gerekiyor” dedi.

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Türkiye’nin savunma sanayisinde elde ettiği teknolojik kabiliyete işaret eden Yumaklı, benzer bir dönüşümün tarımda da gerçekleştirilebileceğini söyledi. Genç mühendislerin gerekli donanıma sahip olduğunu vurgulayan Yumaklı, yalnızca teknolojiyi geliştirenlerin değil, onu sahada kullanan üreticilerin de dönüşümün önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

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TARIM ROBOTLARI PAMUK KAYBININ PEŞİNDE

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TEKNOFEST alanında sergilenen teknolojiler arasında tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere geliştirilen otonom robotlar da bulunuyor. Sistemlerden biri, pamuk hasadının ardından tarlada kalan ürünleri toplayabiliyor. Robot aynı zamanda çapalama ve ilaçlama gibi farklı tarımsal görevleri de yerine getirebiliyor.

Tarım teknolojilerinde geliştirilen sistemlerin birbirleriyle entegre çalışması da hedefleniyor. Otonom saha sistemleri, akıllı iklimlendirme çözümleri, otonom kara araçları ve zirai ilaçlama dronlarının yapay zeka merkezli bir yapıda birlikte çalışması üzerinde duruluyor.

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HEDEF: GIDADA TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

TÜME Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Karagöz ise tarım teknolojilerindeki dönüşüm için üniversitelerin, kamu kurumlarının, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının daha yakın çalışması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de yaklaşık 1,5 milyon kayıtlı hayvancılık işletmesi ve 2,5 milyon bitkisel üretim işletmesi bulunduğunu belirten Karagöz, geliştirilen teknolojilerin üreticiler açısından daha erişilebilir hale getirilmesinin önemine işaret etti.

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Gençlerin tarımsal üretime katılımını artırmayı amaçladıklarını kaydeden Karagöz, hedeflerinin yalnızca kendi kendine yeten değil; gıdada tam bağımsız, kendi tarım teknolojisini ve yapay zeka sistemlerini geliştiren ve bunları dünyaya ihraç edebilen bir Türkiye olduğunu söyledi.

Karagöz, teknoloji ve verimlilik odaklı dönüşümün hem gıda arz güvenliğine katkı sağlamasını hem üreticinin verimliliğini artırmasını hem de tüketici açısından fiyat istikrarını desteklemesini hedeflediklerini belirtti.

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UYDUDAN PARSEL PARSEL ÜRÜN TAKİBİ

Tarımda dijital dönüşümün önemli ayaklarından birini de uydu ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturuyor.

Bakan Yumaklı, geliştirilen sistemlerle Türkiye’deki kayıtlı tarım parsellerinin tek tek analiz edilebildiğini söyledi. Buna göre bir parselde ürün bulunup bulunmadığı ve hangi ürünün yetiştirildiği belirlenebiliyor. Sistemin ilerleyen aşamalarında ürünün su ihtiyacı ile olası hastalıkların da görüntüleme teknolojileri üzerinden tespit edilmesi hedefleniyor.

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Yumaklı, sınırlı tarımsal kaynakların en verimli şekilde kullanılabilmesi için doğru veriye ve doğru analize ihtiyaç bulunduğunu vurgulayarak, bu teknolojilerin karar vericilerin yanı sıra doğrudan üreticilerin kullanımına sunulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

TEKNOFEST’te sergilenen uygulamalar, yapay zekâdan otonom araçlara, uydu görüntülemeden akıllı sulamaya kadar yeni nesil teknolojilerin tarımsal üretimin farklı aşamalarına giderek daha fazla entegre olacağını ortaya koyuyor.

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