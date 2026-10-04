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UzmanparaBakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 3 il daha hızlı trenle buluşuyor!
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Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 3 il daha hızlı trenle buluşuyor!

04.10.2026 - 11:51 | Son Güncellenme:

#Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan en önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete açılacağını bildirdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde çalışmaların tamamlandığını belirten Uraloğlu, hattın 9 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacağını bildirdi.

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Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 3 il daha hızlı trenle buluşuyor

HIZLI TREN AĞI AVRUPA SINIRINA ULAŞIYOR

Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet vereceğini belirten Uraloğlu, ““Hızlı tren ağımızı Çerkezköy’den Kapıkule’ye, Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz. Hattımızın hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’yi de hızlı tren ağımıza dahil ederek Trakya’yı hızlı tren konforuyla buluşturacağız.” dedi.

Hattın saatte 200 kilometre işletme hızına uygun olarak inşa edildiğini kaydeden Uraloğlu, “Çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak inşa ettiğimiz proje kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üstgeçit ile 175 menfez inşa ettik. 353 kilometre ray serimini tamamladık.” ifadelerini kullandı.

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HALKALI-KAPIKULE ARASI 1,5 SAATE DÜŞECEK

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Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın tamamlanmasıyla yolcu ve yük taşımacılığında önemli kazanımlar sağlanacağını vurgulayan Uraloğlu, “Halkalı-Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Mevcut hat kapasitesini 4 kat artıracağız. Yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitemiz ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacak.” diye konuştu.

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Uraloğlu, hattın özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya’daki organize sanayi bölgeleri ile limanların Avrupa pazarlarına erişimini güçlendireceğini belirterek, 2024 yılında demiryoluyla gerçekleştirilen ihracat taşımalarının yüzde 86’sının bu koridor üzerinden yapıldığını kaydetti.

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Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 3 il daha hızlı trenle buluşuyor

ORTA KORİDOR’UN AVRUPA’YA AÇILAN EN KRİTİK KAPISI

Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hizmete alınmasıyla Türkiye’nin Avrupa demiryolu bağlantısının güçleneceğine dikkati çeken Uraloğlu, “Halkalı-Kapıkule Hattımız, Türkiye’yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan Orta Koridor’un Avrupa’ya açılan en kritik kapısıdır. Bakü-Tiflis-Kars ile başlayan, Marmaray ile Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan demiryolu zincirinin Avrupa bağlantısını güçlendiriyoruz.” dedi.

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Hattın Fav Limanı’ndan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanacak Kalkınma Yolu’nun da batı ucunda yer aldığını ifade eden Uraloğlu, projenin Türkiye’nin doğu-batı ve kuzey-güney eksenindeki uluslararası ulaştırma koridorlarındaki konumunu daha da güçlendireceğini söyledi.

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“TOPLAM HAT UZUNLUĞUNU 29 BİN 680 METREYE ÇIKARIYORUZ”

Proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran’da yeni istasyon binaları inşa ettiklerini, Kapıkule ve Edirne Gar binalarını ise yeniden yaptıklarını belirten Uraloğlu, “Çerkezköy Yük İstasyonu Personel Binası ve Loko Bakım Atölyesi’ni de projemiz kapsamında hayata geçiriyoruz. “Kapıkule Gar sahasında yol sayısını 23’ten 42’ye, toplam hat uzunluğunu ise 14 bin 840 metreden 29 bin 680 metreye çıkarıyoruz. Kapıkule ile Bulgaristan sınırı arasındaki yaklaşık 2,4 kilometrelik kesimi de çift hatlı hale getiriyoruz.” açıklamasında bulundu.

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Uraloğlu, kapasite artışıyla Kapıkule’de tren kabul ve manevra kabiliyetinin artırılacağını, gümrük ve muayene işlemlerinin hızlandırılarak sınır geçişlerindeki bekleme sürelerinin azaltılacağını kaydetti.

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 3 il daha hızlı trenle buluşuyor

HALKALI-KAPIKULE HATTINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın diğer etaplarındaki çalışmaların da sürdüğünü belirten Uraloğlu, “Ispartakule-Çerkezköy etabımız ile Ispartakule’yi Halkalı’ya bağlayacak kesimde de yapım çalışmalarına devam ediyoruz.” dedi.

Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın bütün etaplarının tamamlanmasıyla Türkiye’nin Avrupa-Asya demiryolu taşımacılığındaki rolünün daha da güçleneceğini ifade etti.

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