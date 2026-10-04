Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTSK'nin gözcüsü birçok ülkenin dikkatini çekiyor! İşte kabiliyetleri
HaberlerUzmanpara

TSK'nin gözcüsü birçok ülkenin dikkatini çekiyor! İşte kabiliyetleri

04.10.2026 - 15:25 | Son Güncellenme:

#PARS İZCİ#TEKNOFEST#Savunma Teknolojileri

Türkiye'nin savunmadaki düşük ve yüksek muharebe alanlarında kullanılmak üzere tasarlanan PARS İZCİ 8x8 KBRN Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı, her türlü kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı kritik rol üstleniyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TSKnin gözcüsü birçok ülkenin dikkatini çekiyor İşte kabiliyetleri
TEKNOFEST Güneydoğu’dan objektiflere yansıyan renkli kareler
TEKNOFEST Güneydoğu’dan objektiflere yansıyan renkli kareler
TEKNOFEST Güneydoğu’dan objektiflere yansıyan renkli kareler
TEKNOFEST Güneydoğu’dan objektiflere yansıyan renkli karelerHaberin Tüm Fotoğrafları

PARS İZCİ, koruma seviyesi ile hem personel taşıma amacıyla üretilen mayın korumalı araçların koruma seviyesine ulaşıyor hem de modern bir zırhlı muharebe aracında beklenen kabiliyetleri bünyesinde bulundurabiliyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da sergilenen PARS İZCİ'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki KBRN keşif aracı konfigürasyonu, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerin bulunduğu alanlarda güvenli keşif ve numune alma görevlerinde kullanılıyor.

Düşük ve yüksek yoğunluklu muharebe alanlarında kullanılmak üzere tasarlanan PARS İZCİ, benzersiz özellikleriyle kullanıcısına stratejik avantajlar sunuyor ve gelişmiş teknolojileri de bünyesinde barındırıyor.

Düz ve asfalt yolda 100 kilometre hıza ulaşabilen, yüzde 60 dik, yüzde 30 yan eğimde hareket edebilen PARS İZCİ, 70 santimetre yüksekliğinde dik engel ve 200 santimetre uzunluğunda hendekleri de geçebiliyor.

Haberin Devamı
Bakan Yumaklı: Çiftçiye "hap gibi" bilgi verecek sistem geliyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBakan Yumaklı: Çiftçiye "hap gibi" bilgi verecek sistem geliyorHaberi Görüntüle

"TÜM TEKERLEKLERDEN DÖNÜŞ KABİLİYETİNE SAHİP"

Haberin Devamı

FNSS Kurumsal İletişim Müdürü Cem Altınışık, TEKNOFEST Güneydoğu'da aracı sergilediklerini ve yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Aracın tüm teknolojilere sahip olduğunu anlatan Altınışık, şöyle konuştu:

"FNSS tarafından tasarlanmış, üretilmiş PARS İZCİ aracının bir konfigürasyonunu görüyoruz. Araç, Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Projesi kapsamında üretildi ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim edildi. Araç 8x8 konfigürasyonda üretildi. Araç KBRN unsurlara karşı bir keşif aracı ve aynı zamanda yine KBRN keşif timini de içinde barındırabilen bir sistem. Araçta bu tip ajanları, bu tip tehditleri alanda, sahada tespit etmek, teşhis etmek ve bunlardan numune almak üzere her türlü teçhizatla donatılmış durumda. Bununla beraber kendini savunma amaçlı bir de 12,7 uzaktan komutalı silah istasyonuna da sahiptir."

Haberin Devamı

Aracın ön tarafından sürücü ve komutan alanı olduğunu aktaran Altınışık, tehditlere karşı ise tam görev üstlendiğini ifade etti.

Haberin Devamı

Aracın Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesinin de önemli olduğunu aktaran Altınışık, şöyle devam etti:

"Özellikle şarapnel tehdidi, bazı silahların veya bazı kinetik enerjili mühimmatların alanda mevcut olduğu bir durumda buradaki ekibin bütün operasyonu güvenli bir şekilde yapabilmesini ve çok hızlı bir şekilde alana intikal edebilmesini sağlıyor. Hareket kabiliyeti her araziye gitmek üzere tasarlanmıştır. Araç 8x8, aynı zamanda kendini yükseltme özelliğine sahiptir. Yani bir araziye girdiğinde, çok taşlık, çok zorlu bir engebeli bir arazi olduğunda dahi operasyon yapabilmektedir. Çamurlu bir arazide de hareket edebilmektedir. Tabii ki bu da kolaylıkla yapılabilmekte. Meskun mahalde de kolay hareket edebilmekte. Tüm tekerleklerden dönüş kabiliyetine sahip."

Haberin Devamı
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 3 il daha hızlı trenle buluşuyor!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 3 il daha hızlı trenle buluşuyor!Haberi Görüntüle

"İHRACAT KONUSUNDA ÇOK FAZLA İLGİLENEN ÜLKE VAR"

Aracın Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkenin dikkatini çektiğini dile getiren Altınışık, ihracat için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Altınışık, şunları kaydetti:

"İhracat konusunda çok fazla ilgilenen ülke var. Bununla ilgili de faaliyetlerimiz devam ediyor, birçok ülkeyle görüşmelerimiz devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimize tabii bir sistem alındığında, envantere girdiğinde öyle bir ilgi olduğunda, dost ve müttefik ülkelerden de o şekilde bir ilgi olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda da biz ihracat faaliyetleriyle ilgili çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz."

Türksat 7A geliyor! Bakan Uraloğlu'ndan tarih açıklaması
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRTürksat 7A geliyor! Bakan Uraloğlu'ndan tarih açıklamasıHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Adana ve Osmaniye depremleri sonrası Prof. Dr. Şener Üşümezsoydan açıklama: Topaç gibi dönerek kırıyor
Adana ve Osmaniye depremleri sonrası Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan açıklama: Topaç gibi dönerek kırıyor
Galatasarayda yeni transfer geldiği gibi gidiyor Devre arasında 2 ayrılık birden
Galatasaray'da yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Devre arasında 2 ayrılık birden
Fon yatırımcılarına ara ödeme için kritik süreç Formül anapara + TÜFE mi
Fon yatırımcılarına ara ödeme için kritik süreç! Formül anapara + TÜFE mi?
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 3 il daha hızlı trenle buluşuyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 3 il daha hızlı trenle buluşuyor!
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirToplu operasyona maruz kalıyoruz…
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüÖğrenci azalıyor, öğretmen artıyor!
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşBorsa rüzgarı nasıl esecek? Zor olan geride mi kaldı?
Ali Eyüboğlu
Ali Eyüboğlu764 liralık aşıda 313 lira kâr var!
Güldener Sonumut
Güldener SonumutAvrupa’da zorlu kış hazırlığı
Mehmet Tez
Mehmet TezJohnny Marr ve zamanın ruhu
Dilara Koçak
Dilara KoçakBir adımdan çok daha fazlası
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaEs Devlin: Çizimlerime bakıp ben daha iyisini yapabilirim desinler
Filiz Aygündüz
Filiz AygündüzAşk, ilişkiyi kurtarmaya yeter mi?
Belma Akçura
Belma AkçuraKuçuradi: İnsanı insanla tanıştırdı
Zeynep İşman
Zeynep İşmanEğitimde yapay zekâ sınavı
Osman Gençer
Osman Gençerİzmir futbolu için kurtuluş yolu var mı
Prof. Dr. Barış Erdoğan
Prof. Dr. Barış ErdoğanÇocuklarımıza ne öğreteceğiz?
Prof. Dr. Nuran Yıldız
Prof. Dr. Nuran YıldızÜniversiteler açılırken
İlgili Haberler
Adıyamanda zincirleme trafik kazası: 4 araç karıştı, 6 yaralı
Adıyaman'da zincirleme trafik kazası: 4 araç karıştı, 6 yaralı
6 Şubat bağlantısına dikkat çekti Uzman isim Adana ve Osmaniyede depremleri değerlendirdi... Deprem oluşturabilecek fay hattı...
6 Şubat bağlantısına dikkat çekti! Uzman isim Adana ve Osmaniye'de depremleri değerlendirdi... 'Deprem oluşturabilecek fay hattı...'
Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Yerlilik oranı yüzde 83’e ulaşmış durumda
Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Yerlilik oranı yüzde 83’e ulaşmış durumda
Fon soruşturmasında son durum Tutuklanan şüpheli sayısı 85e ulaştı
Fon soruşturmasında son durum! Tutuklanan şüpheli sayısı 85'e ulaştı