Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTicaret Bakanlığı zehir tacirlerine geçit vermedi
HaberlerUzmanpara

Ticaret Bakanlığı zehir tacirlerine geçit vermedi

19.10.2026 - 09:29 | Son Güncellenme:

#Ticaret Bakanlığı#Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü#Kaçakçılık

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince, ocak-eylül döneminde düzenlenen 4 bin 890 operasyonda 91 milyar 720 milyon liralık kaçak eşya ve uyuşturucu maddeye el konuldu.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ticaret Bakanlığı zehir tacirlerine geçit vermedi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadelenin ana aktörlerinden biri olarak her geçen gün uygulamalarını geliştirerek çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde ülkenin ekonomik güvenliğinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, toplum sağlığının muhafaza edilmesi ve suç örgütleriyle mücadele açısından önemli sonuçlar ortaya konuldu.

Ekipler 9 ayda gerçekleştirdikleri operasyonlarda 52,6 ton uyuşturucu, 981 bin 144 adet elektrikli-elektronik eşya, 1 milyon 805 bin adet makine aksamı, 5 milyon 692 bin adet tıbbi malzeme başta olmak üzere tütün mamullerinden tarihi eserlere, akaryakıttan tekstil malzemesine kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya yakalamalarına imza attı.

Haberin Devamı

Gümrükler Muhafaza birimlerince, eylül ayındaki operasyonlarda 9 milyar 760 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu ele geçirildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Eylülde gerçekleştirilen operasyonlarda 2,9 ton uyuşturucuya, 584 bin 779 adet tıbbi malzemeye, 533 ton 281 kilo akaryakıta ve 53 bin 304 adet elektrikli-elektronik eşyaya el konuldu.

Altın yeni haftaya hareketli başladı! İşte yükselişi ateşleyen iki gelişme
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltın yeni haftaya hareketli başladı! İşte yükselişi ateşleyen iki gelişmeHaberi Görüntüle

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Haberin Devamı

Açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturarak ticari işleyişe sekte vuran, toplum sağlığını tehdit eden ve özellikle gençleri bağımlılığa sürüklemeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit verilmiyor.

Cumhurbaşkanlığınca 2026-2035 döneminin "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edilmesiyle üstlenilen sorumluluk bilinciyle toplumun temeli olan aileyi merkeze alarak her türlü zararlı unsurdan korumak, güçlendirmek ve özellikle gelişim çağındaki çocukların fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü güvence altına almak amacıyla Gümrükler Muhafaza ekipleri, milletin sağlığı ve geleceği için kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat aralıksız ve kararlılıkla sürdürüyor.

Küresel piyasalar haftaya toparlanmayla başladı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKüresel piyasalar haftaya toparlanmayla başladıHaberi Görüntüle

 

EN ÇOK OKUNANLAR
A Milli Takımda Sergen Yalçın iddiası TFF son kararını yarın açıklayacak
A Milli Takım'da Sergen Yalçın iddiası! TFF son kararını yarın açıklayacak
Volkswagenden binlerce çalışanına kötü haber 2030 yılına kadar sıfır zam planı
Volkswagen'den binlerce çalışanına kötü haber! 2030 yılına kadar sıfır zam planı!
Mehmet Çabuk cinayetinde kan donduran ifade: Çocuklarım babasının cenazesi üzerinde oyun oynadı
Mehmet Çabuk cinayetinde kan donduran ifade: Çocuklarım babasının cenazesi üzerinde oyun oynadı
İstanbulda 5 bin kişinin katıldığı konserdeki gizem çözüldü 2 ölümün nedeni belli oldu
İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserdeki gizem çözüldü! 2 ölümün nedeni belli oldu
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirZ kuşağının prekarya sınıfı krizi...
Tunca Bengin
Tunca BenginÖzel’in tek rakibi CHP!..
Cem Kılıç
Cem KılıçEmeklinin gözü aralık zammında
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerMeclis, Mekke İttifakı’nı bekliyor
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşSıfır Atık’ta kadın seferberliği
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalPatlamak için başına insan toplanmasını bekleyen bombalar
Güldener Sonumut
Güldener Sonumut‘Made in EU’da Almanya Fransa’ya yaklaştı...
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesHarvard’dan yaşlanmaya meydan okuyan keşif
Asu Maro
Asu Maroİki diva ve parçalanan kimlikler
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut Özer3. Ulusal Yapay Zekâ Buluşması Kapadokya Üniversitesinde Yapıldı
İlgili Haberler
İstanbulda sel felaketinde yeni görüntü Anlatılacak gibi değil
İstanbul'da sel felaketinde yeni görüntü! 'Anlatılacak gibi değil'
Bursa’da güzellik merkezine operasyon Hizmet almadan senet imzalattıkları iddia edildi, 305 sözleşme bulundu
Bursa’da güzellik merkezine operasyon! Hizmet almadan senet imzalattıkları iddia edildi, 305 sözleşme bulundu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bişkek’e gitti TÜRKPA Genel Kurulu’na katılacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bişkek’e gitti! TÜRKPA Genel Kurulu’na katılacak
Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklanmıştı 11 aylık Büşra’dan 40 gündür haber yok
Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklanmıştı! 11 aylık Büşra’dan 40 gündür haber yok