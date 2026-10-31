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UzmanparaTicaret Bakanlığı'ndan halı mağazasına 'yanıltıcı ilan' cezası
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Ticaret Bakanlığı'ndan halı mağazasına 'yanıltıcı ilan' cezası

31.10.2026 - 15:40 | Son Güncellenme:

#Ticaret Bakanlığı#Hal Mağazası#İdari Ceza

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, İstanbul Kadıköy'deki halı mağazasının vitrininde bir yıldan uzun süredir duran 'Kapatıyoruz. Zararına' ilanına ilişkin mağazaya idari ceza uyguladı.

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Ticaret Bakanlığından halı mağazasına yanıltıcı ilan cezası

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri indirim ve fırsat algısıyla alışverişe yönlendiren yanıltıcı uygulamalara karşı denetimlerini sürdürüyor.

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İstanbul Kadıköy’de faaliyet gösteren bir halı mağazasının vitrininde bir yıldan uzun süredir 'Kapatıyoruz. Zararına' ilanının yer aldığı tespit edildi. Reklam Kurulu, işletmenin gerçeğe aykırı biçimde ticari faaliyetini sonlandıracağı izlenimi oluşturmasını, tüketicilerin ekonomik davranışlarını etkileyen haksız ticari uygulama olarak değerlendirdi. Yapılan inceleme sonucunda işletme hakkında, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 28/1, 28/2, 28/4, 29/1'inci maddeleri uyarınca, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 62'nci maddesi hükümlerine aykırı olduğuna karar verilerek, idari yaptırım uygulandı ve reklamın kaldırılması kararı alındı. Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin yanıltıcı indirim ve kampanya algısıyla alışverişe yönlendirilmesine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

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