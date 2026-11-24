Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Mondi Mobilya'nın satış ihalesinde kapalı teklif isteme ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Muhammen bedeli 2 milyar 400 milyon lira olarak belirlenen Mondi Mobilya ihalesine katılabilmek için 120 milyon lira teminat yatırılması ve 1 Şubat 2027 Pazartesi günü saat 16.30'a kadar teklif verilmesi gerekiyor. İhale, 2 Şubat 2027 Salı günü saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında düzenlenecek.

Şartname bedeli 300 bin lira olan ihalede teklifler peşin bedel üzerinden lira olarak verilecek olup peşin bedel üzerinden lira olarak verilmeyen teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılacak.

Buna göre yatırımcı, devir tarihi itibarıyla Mondi Mobilya'nın grup şirketlerine olan tüm ticari borçlarını devir tarihinde peşin olarak, yine Erciyes Anadolu Holding AŞ'ye olan mali borçlarını peşin veya vadeli olarak ayrıca ödeyecek.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Mondi Mobilya'nın 31 Ekim itibarıyla Erciyes Anadolu Holding AŞ'ye olan toplam mali borcu 1 milyar 653 milyon 556 bin 34 lira, grup şirketlerine olan toplam ticari borcu 409 milyon 369 bin 52 lira olurken, söz konusu borçlar devir tarihi itibarıyla güncellenecek.