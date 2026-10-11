Togg Ayder'in rengini aldı: Rize'de ilgi odağı oldu

Rize Belediyesinin karşısında sergilenen otomobili inceleyen vatandaşlar, araçla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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Çamlıhemşin ilçesinden gelen Hakan Bergal, Togg'un "Ayder" renkli modelini görmek için sergi alanına geldiğini söyledi.

Otomobili beğendiğini belirten Bergal, "Yerli ve milli olduğu için daha çok gururluyuz. Kızımı da getirdim. Kendisi de beğendi. Bakalım kısmet olursa almayı düşünüyoruz." dedi.

Güneysu ilçesinden gelen Mustafa Sancaktutan da otomobili Türk malı olduğu için benimsediğini ve beğendiğini dile getirdi.

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Elektrikli otomobil almayı düşündüğünü dile getiren Sancaktutan, "Yeğenim aldı, bana da tavsiye etti. Şu anda bakıyorum. Arabamı değiştirmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

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Sancaktutan, Togg'un "Ayder" renginin de çok güzel olduğunu vurguladı.

İlhamını Karadeniz'in yeşilinden ve Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'ndan alan T10F modelinin "Ayder" rengi, yaklaşık bir ay boyunca Rize'de sergilenecek.