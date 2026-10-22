TOKİ’den 61 ilde arsa satışı! 400 bin liradan başlıyor

HABER MERKEZİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), farklı kullanım özelliklerine sahip yüzlerce arsayı satışa sunmaya hazırlanıyor. Türkiye genelinde 61 ili kapsayan açık artırma, 5-6 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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Satışa çıkarılacak taşınmazlar arasında konut, ticaret, turizm, tarım ve sanayi alanlarının yanı sıra farklı amaçlarla kullanılabilecek arsalar da bulunuyor. Alıcılar, taşınmazın satış koşullarına göre vadeli veya peşin ödeme seçeneklerinden yararlanabilecek.

725 ARSANIN TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ 3,4 MİLYON METREKAREYİ AŞIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ’nin satış programında toplam 725 arsa yer alıyor. Bu taşınmazların toplam yüzölçümü yaklaşık 3 milyon 450 bin 367 metrekare olarak açıklandı.

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Satış listesindeki arsaların toplam muhammen bedeli ise 29 milyar 146 milyon 300 bin lira olarak belirlendi. Bazı taşınmazların peşin bedelle satılacağı organizasyonda, arsalar açık artırma yöntemiyle alıcılarını bulacak.

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Fiyatların 400 bin liradan başladığı satışlarda, her taşınmaz için belirlenen bedel ve ödeme koşulları ilgili satış listesinde yer alacak.

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YÜZDE 20 VEYA 25 PEŞİNATLA 48 AY VADE

Arsa almak isteyenlere, belirlenen lotlarda iki farklı peşinat seçeneği sunulacak. Satış koşullarına göre alıcılar, yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat ödeyerek kalan tutarı 48 ay vadeyle karşılayabilecek.

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Ödeme planı, satışa sunulan taşınmaza göre değişecek. Bu nedenle açık artırmaya katılacakların, ilgilendikleri arsanın hangi peşinat oranıyla ve hangi satış yöntemiyle sunulduğunu kontrol etmesi gerekecek.

Satış programındaki bazı taşınmazlar için ise taksit seçeneği bulunmayacak. Bu arsalar yalnızca peşin bedelle satışa çıkarılacak.

PEŞİN ALIMDA YÜZDE 15 İNDİRİM SEÇENEĞİ

Vadeli satışa sunulan bazı arsaları peşin almak isteyenlere yüzde 15 indirim uygulanacak. Ancak indirim, satış listesindeki bütün taşınmazları kapsamayacak. Bu imkândan yararlanılabilecek arsalar, internet üzerindeki satış listesinin “Satış Şekli” bölümünde ayrıca belirtilecek.

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Böylece alıcılar, ilgilendikleri taşınmaz için vadeli ödeme koşullarını ve varsa peşin alım indirimini aynı listeden inceleyebilecek.

KONUTTAN TARIMA, TURİZMDEN SANAYİYE FARKLI SEÇENEKLER

Açık artırmada farklı kullanım niteliklerine sahip arsalar yer alacak. Konut ve ticaret alanlarının yanında turizm, eğitim, tarım, sanayi ve spor alanları da satışa sunulacak.

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Listede ayrıca kentsel çalışma alanı, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyonu alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki taşınmazlar bulunacak.

Satış kapsamının farklı kullanım alanlarını içermesi nedeniyle, her arsanın niteliği ve ödeme koşulları kendi bilgileri üzerinden değerlendirilebilecek.

AÇIK ARTIRMA 5-6 KASIM’DA YAPILACAK

TOKİ’nin arsa satışları için düzenleyeceği açık artırma, 5 Kasım 2026 Perşembe ve 6 Kasım 2026 Cuma günlerinde gerçekleştirilecek.

Her iki gün de toplantıların başlangıç saati 10.30 olacak. Açık artırma Ankara ve İstanbul’daki iki ayrı adreste düzenlenecek.

Ankara’daki toplantı, Çankaya İşçi Blokları Mahallesi 1495 Cadde No:11 adresinde bulunan Radisson Blu Hotel Ankara’da yapılacak. İstanbul’daki adres ise TOKİ Halkalı Hizmet Binası olacak.

İNTERNET ÜZERİNDEN DE KATILIM SAĞLANABİLECEK

Açık artırmaya internet bağlantısıyla katılma seçeneği de sunulacak. Çevrim içi katılım, emlakmuzayede.com.tr üzerinden gerçekleştirilebilecek.