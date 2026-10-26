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TPAO'dan petrol üretim-depolama tankındaki yangına ilişkin açıklama

26.10.2026 - 17:48 | Son Güncellenme:

#TPAO#Batman#Yangın

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğünce, Garzan Saha ve Tesis Şefliği Mağrip İstasyonu'ndaki ham petrol üretim-depolama tanklarının birinde yürütülen çalışma sırasında çıkan yangında 2 personelin yaralandığı bildirildi.

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TPAOdan petrol üretim-depolama tankındaki yangına ilişkin açıklama

TPAO Batman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 10.20 sıralarında Garzan Saha ve Tesis Şefliği Mağrip İstasyonu'ndaki ham petrol üretim-depolama tanklarının birinde yürütülen iş kapsamında henüz belirlenemeyen nedenle parlama ve patlama meydana geldiği, ardından da tankta yangın çıktığı belirtildi.

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Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Olayda bir alt işveren personelinin vücudunda ilk belirlemelere göre çok ciddi olmayan yanıklar oluşmuş ve Kurtalan Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Yapılan tetkikler sonucunda kazazedenin hayati tehlikesi bulunmamakta olup pansuman yapılmıştır. İleri tanı ve tedavi için Diyarbakır Dicle Tıp Fakültesi Hastanesine sevk işlemleri başlatılmıştır. Kazada bir alt işveren personelinin ise tanktan inme esnasında ayağı burkulmuş olup hastane tetkikinden sonra taburcu edilmiştir. Tankta çıkan yangın itfaiye ekiplerince saat 12.40 sıralarında tamamen kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları tamamlanmıştır."

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