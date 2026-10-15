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TPAO'nun Diyarbakır'daki petrol sahasında kamulaştırma kararı alındı

15.10.2026 - 08:53 | Son Güncellenme:

#TPAO#Diyarbakır#Petrol Sahası

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Diyarbakır'daki Çobantepe-5 kuyusu ve bağlantılı altyapısı için iki parselde kamulaştırma kararı verildi.

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TPAOnun Diyarbakırdaki petrol sahasında kamulaştırma kararı alındı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, TPAO'nun Diyarbakır'daki petrol işletme ruhsat sahasında açılan Çobantepe-5 kuyusunun lokasyon sahası, yolu, enerji nakil hattı ve petrol boru hattı için gerekli olan, Kocaköy ilçesindeki iki parselin kamulaştırılmasına karar verildi.

Rayiç bedelin üzerinde talepte bulunulması nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınamayan ve haklarında acele el koyma kararları bulunan parsellerden birinin 12 bin 926,76, diğerinin ise 10 bin 406,80 metrekarelik kısmının kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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