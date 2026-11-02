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UzmanparaTrump’ın İran mesajları Brent petrolü 110 doların altına çekti
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Trump’ın İran mesajları Brent petrolü 110 doların altına çekti

02.11.2026 - 10:47 | Son Güncellenme:

#Brent Petrol#Petrol Fiyatları#OPEC+

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile diplomatik görüşmelere öncelik verdiğine yönelik açıklamaları, Brent petrolün varil fiyatını yüzde 6,6 düşüşle 109,92 dolara geriletti.

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Trump’ın İran mesajları Brent petrolü 110 doların altına çekti

Cuma günü 118 dolara kadar yükselen Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı günü 117,64 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 6,6 düşüşle 109,92 dolara geriledi.

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Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı 100,58 dolar oldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile diplomatik girişimlere öncelik verdiğine ilişkin haberler etkili oluyor.

ABD merkezli Axios haber platformunun haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'a 3 Kasım'daki ara seçimlerin hemen ardından İran'a yönelik askeri saldırıların yeniden başlatılması için baskı yaptı. Trump'ın ise devam eden diplomatik girişimlere fırsat tanınmasından yana olduğu öne sürüldü.

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Trump, hafta sonu gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ile görüşmelerin iyi ilerlediğini ve saldırıları yeniden başlatmak için "çok acelesi olmadığını" belirtti. Trump, daha önceki açıklamalarında ise saldırıların ara seçimlerin ardından yeniden başlayabileceğine işaret etmişti.

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ABD-İRAN DİPLOMASİSİNDE MÜZAKERE BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Trump'ın diplomatik çözümden yana tutumu, Orta Doğu'daki gerilimin azalabileceği ve bölgeden petrol arzına yönelik risklerin hafifleyebileceği beklentilerini güçlendirerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

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Bunun yanı sıra ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'ye müzakerelerin yeniden başlatılması amacıyla mektup gönderdiğine ilişkin iddialar da diplomatik gelişmelere yönelik beklentileri artırdı.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Vance'in Trump'ın talimatıyla Rızai'ye barış müzakerelerini yeniden başlatmak amacıyla mektup gönderdiğini öne sürdü.

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Trump ise söz konusu iddiayı yalanlayarak Vance'in yalnızca İran'ın ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin teminine yardımcı olduğunu belirtti.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da İranlı bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, Tahran'ın söz konusu mektuba yanıt vermediğini ve mektubun içeriğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktardı.

Bununla birlikte, İran Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Ahmed Behşayeş Erdestani'nin ABD ile İran arasında Katar veya Türkiye'de doğrudan müzakerelerin yapılabileceğine ilişkin açıklamaları piyasalardaki arz endişelerinin hafiflemesine katkı sağladı.

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İran basınında yer alan haberlere göre Erdestani, mevcut koşullarda müzakerelerin tek çözüm yolu olduğunu ve savaşların müzakere yoluyla sona ermesi gerektiğini belirterek iki ülke arasında doğrudan görüşmelerin mümkün olduğunu ifade etti.

Diplomatik temasların yeniden başlayabileceğine yönelik beklentiler, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol sevkiyatları üzerindeki olası etkilerine ilişkin endişeleri azaltarak fiyatlardaki düşüşü destekliyor.

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OPEC+ ÜRETİM KARARI FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞÜ SINIRLADI

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 7 ülkenin aralıkta ilave üretim artışına gitmeme kararı fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

OPEC+ grubunun 7 üyesi, dün gerçekleştirdikleri toplantıda eylül için belirlenen üretim seviyelerini aralıkta da koruma konusunda anlaştı.

Buna göre, ekimde Suudi Arabistan'ın günlük ham petrol üretim hedefi 10 milyon 478 bin varil, Rusya'nın 9 milyon 949 bin varil, Irak'ın 4 milyon 431 bin varil, Kuveyt'in 2 milyon 676 bin varil, Kazakistan'ın 1 milyon 628 bin varil, Cezayir'in 1 milyon 7 bin varil ve Umman'ın 841 bin varil olacak.

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Ülkelerin piyasa koşullarını değerlendirmek üzere aylık toplantılarını sürdüreceği ve bir sonraki toplantının 29 Kasım'da yapılacağı kaydedildi.

Brent petrolde teknik olarak 111,96 doların direnç, 109,01 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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