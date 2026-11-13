Türkiye ile Suudi Arabistan arasında savunma sanayisi işbirliği yeni alanlara taşınıyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), SAHA İstanbul ve Suudi Arabistan Askeri Sanayileri (SAMI) tarafından 11-12 Kasım'da İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Savunma Sanayii Günleri kapsamında Görgün açıklamalarda bulundu.

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Görgün, Türkiye'nin savunma sanayisinde özellikle son 20 yılda önemli bir tecrübe kazandığını belirterek, bu birikimi dost ve müttefik ülkelerle paylaşmak üzere farklı seviyelerde işbirliği görüşmeleri yürüttüklerini söyledi.

Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin kardeş ve iyi müttefik ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Görgün, iki ülke arasında savunma sanayisindeki tecrübenin paylaşılması amacıyla toplantılar, görüşmeler ve koordinasyon çalışmaları yapıldığını ifade etti.

Görgün, bu temasların yaygınlaştırılmasının, son kullanıcılarla irtibat kurulmasının ve işbirliğinin farklı alanlara taşınmasının önemine işaret ederek, çalışmaların tedarik, araştırma-geliştirme, insan kaynağının geliştirilmesi ve program yönetimi gibi başlıkları kapsadığını kaydetti.

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Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu kapsamında 2018'de kurduğu Askeri Sanayiler Genel Otoritesinin (GAMI), felsefe ve işlev bakımından Türkiye'deki Savunma Sanayii Başkanlığına benzer bir yapıda oluşturulduğunu aktaran Görgün, aynı dönemde şirketlerin faaliyetleri için Suudi Arabistan Askeri Sanayileri (SAMI) ve araştırma-geliştirme süreçlerini yönetmek üzere Savunma Geliştirme Genel Otoritesinin (GADD) kurulduğunu belirtti.

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Görgün, Türkiye'nin Suudi Arabistan'daki bu kurumların tamamıyla etkileşim içinde çalışmalar yürüttüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

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"Türk şirketlerimizi Suudi Arabistan'daki yerel ortaklarla buluşturacak programlar oluşturuyoruz. Araştırma-geliştirme, insan kapasitesinin artırılması, yetenek ve yetkinliklerin oluşturulması, altyapıların ve araştırma programlarının yönetilmesi, program ve alım süreçlerinin iyileştirilmesi ile ortak yatırım alanlarının belirlenmesi konusunda kapsamlı görüşmelerimiz devam ediyor."

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"TÜRK FİRMALARIMIZI YEREL ORTAKLARLA BULUŞTURACAK PROGRAMLAR OLUŞTURUYORUZ"

Türk savunma sanayisi şirketlerinin Suudi Arabistan pazarında sürdürülebilir ortaklıklar kurmasına yönelik çalışmaların halihazırda yürütüldüğünü belirten Görgün, bu kapsamda öncelikle GAMI ve Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile yoğun temas halinde olduklarını bildirdi.

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Gördün, Savunma Sanayii Başkanlığı aracılığıyla Türk şirketlerini Suudi Arabistan'daki yerel ortaklar ve yerel kapasiteyle buluşturacak programlar oluşturduklarını aktararak, bu alanda hayata geçirilmiş başarılı örneklerin bulunduğunu söyledi.

Savunma sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı ve geniş bir faaliyet alanına sahip olduğunu vurgulayan Görgün, Türk şirketlerinin farklı alanlarda dünya çapında önemli çalışmalar yürüttüğünü, rakiplerine karşı üstünlük sağlayan ve maliyet açısından etkin ürünler geliştirdiğini ifade etti.

Görgün, bu şirketlerin Suudi Arabistan'daki yerel ortaklarla işbirliği yapabileceği zeminleri uzun süredir değerlendirdiklerini belirterek, "Bunların olgunlaşacak ve hemen paylaşacağımız uygulama örnekleri de mevcut. Uzun vadede ortaya koyacağımız çalışmalar da mevcut." diye konuştu.

SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ BİRİKİM SİVİL ALANLARA DA AKTARILIYOR

Savunma sanayisi sektörünün Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki stratejik ilişkiler çerçevesinde uzun vadeli ekonomik ilişkilere katkı sunabileceğini ifade eden Görgün, sektörün yüksek teknolojinin üretildiği, rekabetin yoğun olduğu ve bilgi birikiminin yıllar içinde geliştirilerek ilerletildiği çok sayıda alanı ve disiplini barındırdığını söyledi.

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Görgün, savunma sanayisinde edinilen bilgi birikimiyle geliştirilen özgün tasarım ve ürünlerin yalnızca savunma ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı kalmadığını dile getirerek, bu çalışmaların zamanla sivil alanlarda da yerel ürün, platform ve çözümlerin geliştirilmesine imkan sağladığını kaydetti.

Türkiye'de ve dünyada bunun çeşitli örneklerinin bulunduğunu belirten Görgün, savunma sanayisi şirketlerinin sağlık, enerji, ulaştırma ve şehir güvenliği alanlarında geliştirdiği çözümlerin hem Türkiye'de hem de yurt dışında kullanıldığını ifade etti.

Görgün, bu tecrübeye dayalı modelleri Suudi Arabistanlı muhataplarıyla da paylaştıklarını aktararak, iki ülke arasındaki işbirliğinin savunma sanayisinin yanı sıra farklı sektörlere de katkı sunabileceğini bildirdi.

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"DÖRT BİNİN ÜZERİNDE ANA YÜKLENİCİ VE KOBİ'DEN OLUŞAN BİR EKOSİSTEMİMİZ VAR"

Türkiye'nin savunma sanayisinde geniş bir üretim ve tedarik ekosistemine sahip olduğuna dikkati çeken Görgün, ana yükleniciler ve KOBİ'lerle birlikte sektörde faaliyet gösteren şirket sayısının 4 binin üzerinde olduğunu belirtti.

Görgün, bu ekosistemin koordinasyon içinde çalışmasının önemine işaret ederek, Savunma Sanayii Başkanlığı aracılığıyla şirketler arasındaki işleyişi koordine ettiklerini, tedarik zincirinin güçlendirilmesi ve kırılganlıkların önlenmesi için gerekli yapılanmaları oluşturduklarını söyledi.

Türkiye'nin bu alandaki tecrübesinin dost ve müttefik ülkeler tarafından da değer gördüğünü ifade eden Görgün, söz konusu birikimi paylaşmaya devam ettiklerini kaydetti.

Görgün, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Savunma Sanayii Günleri'nin de bu işbirliğinin somut sonuçlara dönüşmesine katkı sunacak bir platform olarak tasarlandığını belirterek, organizasyonun Türk ve Suudi Arabistanlı şirketler arasındaki etkileşimi artırmayı amaçladığını dile getirdi.

Etkinliğin, SAHA İstanbul, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Suudi Arabistan tarafından ise SAMI'nin katkılarıyla gerçekleştirildiğini aktaran Görgün, programın şirketler arasında işbirliği imkanlarının değerlendirildiği ve ikili iş görüşmeleriyle zenginleştirilen bir platforma dönüştürüldüğünü söyledi.

"SON ÜÇ YILDA 75'İN ÜZERİNDE TOPLANTI YAPTIK"

Görgün, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında savunma sanayisi alanındaki temasların yoğun biçimde sürdüğünü vurgulayarak, "Son üç yılda bu kapsamda 75'in üzerinde toplantı gerçekleştirdik." dedi.

Toplantıların önemli bir bölümüne kendisinin de katıldığını belirten Görgün, bu sayının iki ülkenin ekiplerinin, farklı takımlarının, enstitülerinin ve kurumlarının ayda ortalama iki kez bir araya geldiğini gösterdiğini ifade etti.

Son olarak Görgün, yoğun temasların sonuçlarının hem iki ülke hem de bölge açısından olumlu ve faydalı olacağını değerlendirdi.

DEİK, SAHA İstanbul ve SAMI şirketinin düzenlediği etkinliğe 100'den fazla Türk ve 25'ten fazla Suudi şirketi katıldı.