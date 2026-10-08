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Türkiye'de katma değerin yüzde 55,5'ini mali olmayan şirketler üretti

08.10.2026 - 11:03 | Son Güncellenme:

#GSMH#Türkiye#Mali Olmayan Şirketler

Türkiye'nin gayrisafi milli hasılası (GSMH), 2025'te 62 trilyon 288 milyar 195 milyon 804 bin lirayı bulurken, mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değer içinde yüzde 55,5'lik paya sahip oldu.

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Türkiyede katma değerin yüzde 55,5ini mali olmayan şirketler üretti

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin "Kurumsal Sektör Hesapları" bültenini yayımladı. Buna göre, mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı sağlayan sektör olarak öne çıktı. Toplam katma değerin yüzde 55,5'i, bu şirketler tarafından üretildi. Bu oran, 2024'te yüzde 58 seviyesinde bulunuyordu.

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Bu sektörü, yüzde 27,9 ile hane halkı, yüzde 12,6 ile genel devlet ve yüzde 4,1 ile mali şirketler takip etti.

GSMH, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 41,4 artarak 62 trilyon 288 milyar 195 milyon 804 bin lira olurken, toplam gayrisafi tasarrufun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı geçen yıl toplam ekonomi için yüzde 29,9 olarak hesaplandı.

Bu oran, mali olmayan şirketler için yüzde 15, hane halkı için yüzde 9,1, mali şirketler için yüzde 1,7 ve genel devlet için yüzde 4,1 olarak kayıtlara geçti.

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Hane halkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2024'te yüzde 13,9 iken, 2025 yılında yüzde 14,3 olarak hesaplandı.

Toplam ekonomi, 2024 yılında GSYH'nin yüzde 0,9'u, geçen yıl ise yüzde 1,8 ile net borç alan pozisyonda oldu.

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