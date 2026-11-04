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Türkiye'nin yeni mikro uydusu GEZGİN-1 2028'de fırlatılacak

04.11.2026 - 15:34 | Son Güncellenme:

#GEZGİN#TÜBİTAK UZAY#Uydu

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından geliştirilen Türkiye'nin yeni mikro uydusu GEZGİN-1'in 2028'in son çeyreğinde fırlatılması planlanıyor.

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Türkiyenin yeni mikro uydusu GEZGİN-1 2028de fırlatılacak

 GEZGİN-1 Projesi ile Türkiye'nin milli uydu teknolojileri ve ticari uydu sistemleri altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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Bu kapsamda Türkiye, 75 kilogramın altındaki mikro uydular için yerli imkanlarla yüksek performanslı bir uydu platformu geliştirmeyi hedefliyor.

Yerli imkanlarla geliştirilecek yüksek performanslı platform 2028 yılının son çeyreğinde fırlatılarak uyduya uzay tarihçesi kazandırılacak.

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GEZGİN-1, yüksek çözünürlüklü çok bantlı (multispektral) görüntüleme, yapay zeka destekli görüntü işleme ve AIS verileriyle entegrasyon kabiliyetlerine sahip olacak.

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Uydu tabanlı veri ve analiz altyapısıyla hassas tarım, bitki sağlığının izlenmesi ve tarımsal verimlilik analizi alanlarında faaliyet gösterecek.

Haritacılık ve coğrafi bilgi sistemleri, arazi kullanımı ve değişim tespiti ile çevresel izleme ve yönetim de uydunun kullanım alanları arasında yer alacak.

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GEZGİN-1'in deniz gözetimi, gemi trafiğinin izlenmesi ve yapay zeka destekli görüntü analizinde de kullanılması öngörülüyor.

Türkiye, TÜBİTAK UZAY aracılığıyla BİLSAT ve RASAT ile başlayan gözlem uydusu projelerine İMECE ve GÖKTÜRK uydularıyla devam etmişti.

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Halen GÖKTÜRK 1 ve 2 uyduları ile İMECE uydusu birçok alana yönelik görüntü desteği sağlıyor.

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