Türkiye'nin yeni mikro uydusu GEZGİN-1 2028'de fırlatılacak

GEZGİN-1 Projesi ile Türkiye'nin milli uydu teknolojileri ve ticari uydu sistemleri altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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Bu kapsamda Türkiye, 75 kilogramın altındaki mikro uydular için yerli imkanlarla yüksek performanslı bir uydu platformu geliştirmeyi hedefliyor.

Yerli imkanlarla geliştirilecek yüksek performanslı platform 2028 yılının son çeyreğinde fırlatılarak uyduya uzay tarihçesi kazandırılacak.

TARIMDAN DENİZ GÖZETİMİNE KADAR STRATEJİK GÖREVLER ÜSTLENECEK

GEZGİN-1, yüksek çözünürlüklü çok bantlı (multispektral) görüntüleme, yapay zeka destekli görüntü işleme ve AIS verileriyle entegrasyon kabiliyetlerine sahip olacak.

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Uydu tabanlı veri ve analiz altyapısıyla hassas tarım, bitki sağlığının izlenmesi ve tarımsal verimlilik analizi alanlarında faaliyet gösterecek.

Haritacılık ve coğrafi bilgi sistemleri, arazi kullanımı ve değişim tespiti ile çevresel izleme ve yönetim de uydunun kullanım alanları arasında yer alacak.

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GEZGİN-1'in deniz gözetimi, gemi trafiğinin izlenmesi ve yapay zeka destekli görüntü analizinde de kullanılması öngörülüyor.

Türkiye, TÜBİTAK UZAY aracılığıyla BİLSAT ve RASAT ile başlayan gözlem uydusu projelerine İMECE ve GÖKTÜRK uydularıyla devam etmişti.

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Halen GÖKTÜRK 1 ve 2 uyduları ile İMECE uydusu birçok alana yönelik görüntü desteği sağlıyor.