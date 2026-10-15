TUSAŞ'ın kamikaze İHA'ları hedefleri tek tek vurdu

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen kamikaze jet İHA sistemleri AYAZ, SÜPER ŞİMŞEK ve ŞİMŞEK K, Ateş Serbest-2026 kapsamında gerçekleştirdikleri harp başlıklı uçuşlarda yer hedeflerini başarıyla vurdu.

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Faaliyet kapsamında ilk kez kabiliyetlerini sergileyen AYAZ, TUSAŞ'ın milli insansız hava sistemleri ailesine katılan yeni platformlardan biri oldu.

TUSAŞ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli teknolojilerimizle savunma sanayimizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.