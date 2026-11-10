Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaVergi ve ceza borcu 5 milyon lira ve üzeri olanların isimleri aralıkta açıklanacak
HaberlerUzmanpara

Vergi ve ceza borcu 5 milyon lira ve üzeri olanların isimleri aralıkta açıklanacak

10.11.2026 - 09:25 | Son Güncellenme:

#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Vergi Borcu#Ceza Borcu

Kesinleşen vergi ve ceza borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş borçları 5 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin isimleri aralık ayında kamuoyuyla paylaşılacak.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Vergi ve ceza borcu 5 milyon lira ve üzeri olanların isimleri aralıkta açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Tebliğle, kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza tutarlarının açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre açıklama kapsamına her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzeri borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınıyor.

Bu kapsamda söz konusu mükelleflerin listeleri aralık ayında açıklanacak.

Listeler, 1-15 Aralık'ta Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 16-30 Aralık döneminde ise GİB'in internet sitesinde yayımlanacak.

Haberin Devamı

Açıklama iki liste halinde yapılacak.

Borçlu olanlara ilişkin listelerde, 31 Aralık 2025 itibarıyla vadesi geldiği halde 20 Kasım 2026 itibarıyla ödenmemiş vergi ve cezalar dikkate alınacak.

Haberin Devamı

Diğer listede ise borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan mükelleflerden, vergi ve ceza tarhiyatları 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 döneminde kesinleşenler bulunacak.

Ev sahiplerine kötü haber! Gayrimenkulde ‘acil satılık’ alarmı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREv sahiplerine kötü haber! Gayrimenkulde ‘acil satılık’ alarmı!Haberi Görüntüle

 

EN ÇOK OKUNANLAR
İsrail TVsinde canlı yayında çarpıcı iddia Mekke İttifakına yeni ülke: 600 asker gönderecekler
İsrail TV'sinde canlı yayında çarpıcı iddia! 'Mekke İttifakı'na yeni ülke: 600 asker gönderecekler'
Galatasarayın çözülemeyen sorunu RAMS Parkta yanlış ne
Galatasaray'ın çözülemeyen sorunu! RAMS Park'ta yanlış ne?
Ev sahiplerine kötü haber Gayrimenkulde ‘acil satılık’ alarmı
Ev sahiplerine kötü haber! Gayrimenkulde ‘acil satılık’ alarmı!
Kol ağrısı sandı, 4’üncü evre kanser tanısı aldı ‘Nasıl olsa geçer’ diyerek doktora gitmeyi ertelemeyin
Kol ağrısı sandı, 4’üncü evre kanser tanısı aldı! ‘Nasıl olsa geçer’ diyerek doktora gitmeyi ertelemeyin
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkBUGÜNDEN YARINA
Zafer Şahin
Zafer ŞahinEnerjide büyük meydan okuma
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluABD’de binbaşı Milas’ta zeytinci
Eren Aka
Eren AkaYüzde 80’i kaçak elektrik kullanıyor!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş Ertuna55 dünya markası tek sergide buluştu
Şükrü Andaç
Şükrü AndaçDünya devi Apple’ın Başkanı Tim Cook’tan yatırım sürprizi! Türkiye’yi yazılım üssüne çevirecek
Atilay Kandemir
Atilay KandemirErdoğan Demirören Golf Cup 2026’da anlamlı buluşma
İlgili Haberler
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında elektrik projelerinde işbirliği mutabakatı imzalandı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında elektrik projelerinde işbirliği mutabakatı imzalandı
İstanbulda akşam saatlerinde trafik yoğunluğu Yüzde 81e ulaştı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu! Yüzde 81'e ulaştı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev COP31 için Antalyada
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev COP31 için Antalya'da
Bolu Dağında zincirleme kaza: 4 tır çarpıştı: Yol trafiğe kapandı
Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 4 tır çarpıştı: Yol trafiğe kapandı