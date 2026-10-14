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UzmanparaYağmur suyuyla yetişiyor, kilosu 150 TL'ye satılıyor
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Yağmur suyuyla yetişiyor, kilosu 150 TL'ye satılıyor

14.10.2026 - 09:54 | Son Güncellenme:

#Zeytin#Halhalı Zeytini#Hatay

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kendine özgü aroması ve yüksek fiyatıyla dikkat çeken halhalı zeytininin hasadı başladı. Fazla suya ihtiyaç duymayan asırlık ağaçlardan toplanan zeytin, üreticisinin de yüzünü güldürüyor.

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde yetişen, aromasıyla diğer çeşitlerden ayrılan halhalı zeytinin hasadı başladı.

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İlçede 45 bin dekarlık alanda yetiştirilen halhalı zeytininde üreticiler, hasada başladı. Ürünlerden yaklaşık 20 bin ton rekolte beklendiği belirtildi.

Küçük meyvesi ve çekirdeği ile etli yapısıyla bilinen halhalı zeytini, yüksek yağ oranı nedeniyle hem sofralık hem de yağlık olarak değerlendiriliyor.

Yaklaşık 250 yıllık ağaçlarda yetişen ve yurt dışına da ihraç edilen zeytinin hasadının kasım ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Halhalı zeytini bahçede kilosu 150 liraya kadar alıcı buluyor.

Yağmur suyuyla yetişiyor, kilosu 150 TLye satılıyor

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‘1500 TL YEVMİYE KAZANIYORUZ’

Ailesiyle zeytin toplayan işçilerden Havva Songül Çakıcı, halhalı zeytininin aromasıyla diğer çeşitlerden ayrıldığını söyledi. Çakıcı, zeytinciliğin yıl boyu bakım gerektirdiğini ancak ağaçların çok fazla suya ihtiyaç duymadığını kaydetti.

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Zeytinin, lezzetini yağmur suyundan aldığını dile getiren Havva Songül Çakıcı, "Gemlik zeytininin kilogram fiyatı, kalitesine göre 50 ile 100 TL arasında değişiyor. Halhalı zeytininde ise kilogram fiyatı 150 ’ye kadar çıkabiliyor. Fiyatlar zeytinin çeşidine ve kalitesine göre farklılık gösterebiliyor. Biz kadınlar bir araya gelerek birlikte çalışıyor, emeğimizle aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Kazandığımız parayı evimizin ve çocuklarımızın ihtiyaçları için kullanıyoruz. Günlük 1500 TL yevmiye kazanıyoruz. Bir kadının kendi emeğiyle evine gelir götürmesi bizim için oldukça güzel. Çok şükür, hayatımızdan memnunuz. Hem çalışıp, kendi paramızı kazanıyor hem de ailemizin geçimine destek oluyoruz" dedi.

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