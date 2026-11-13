Ziraat Bankası'ndan OSB'lerde faaliyet gösteren firmaların yeşil dönüşümüne finansman desteği

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KGF işbirliğiyle hazırladığı OSB Yeşil Kredi Paketiyle, OSB'lerin ve bünyelerinde faaliyet gösteren firmaların yeşil dönüşüm süreçlerinde finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

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OSB'lerden işletmelere uzanan üretim ekosisteminin yeşil dönüşüm ihtiyaçlarını bütüncül bir yaklaşımla ele alan banka, reel sektörün değişen finansman gereksinimlerine doğrudan karşılık veren ürün ve hizmetler geliştirerek, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda üretim altyapısının dönüşümünü destekliyor.

OSB Yeşil Kredi Paketi ile OSB tüzel kişilikleri ve bu OSB'lerde faaliyet gösteren firmaların, düşük karbonlu üretim teknolojilerine geçişi, enerji ve kaynak verimliliğinin artırılması, sürdürülebilir üretim kapasitesinin geliştirilmesi, döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması, atıkların ekonomik değere dönüştürülmesi, su kaynaklarının etkin yönetimi ve çevresel performanslarının iyileştirilmesine yönelik yatırımların finanse edilmesi amaçlanıyor.

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Paket, yatırımların finansmanının yanı sıra bu yatırımlarla bağlantılı işletme sermayesi ihtiyaçlarını da kapsayarak dönüşüm sürecini bütüncül olarak destekleyen bir finansman modeli sunuyor.

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KREDİLER TL VEYA YABANCI PARA CİNSİNDEN KULLANDIRILABİLECEK

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Ziraat Bankası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KGF arasında imzalanan protokol kapsamındaki paketten, OSB tüzel kişilikleri ile bu OSB'lerde faaliyet gösteren KOBİ ve KOBİ dışı firmalar yararlanabilecek.

Sürdürülebilirlik Durum Değerlendirme Raporu sonucuna göre, finansmana konu yatırımın karbon emisyonunu asgari yüzde 15 azaltması ya da enerji verimliliğini asgari yüzde 15 artırması gerekiyor.

OSB Yeşil Kredi Paketi içerisinde geri dönüşüm yatırımları için OSB Sıfır Atık kredisi ve diğer yeşil dönüşüm konuları için OSB Yeşil Dönüşüm Kredi ürünleri bulunuyor. Bu ürünler için KGF kefaleti imkanı da sağlanıyor.

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Yatırım kredilerinde KOBİ'ler için azami kredi tutarı 100 milyon lira olarak belirlenirken, KOBİ dışı firmalarda azami kredi tutarı 500 milyon liraya kadar belirlenebilecek. İşletme kredilerinde ise KOBİ'ler için azami kredi tutarı 10 milyon lira olurken, KOBİ dışı firmalarda ise tutar 50 milyon liraya kadar çıkabilecek.

Yatırım kredileri azami 120 ay vadeli olarak kullandırılabilecek ve 24 aya kadar anapara ödemesiz dönem sağlanabilecek. İşletme kredilerinde ise azami 24 ay vade ve 6 aya kadar anapara ödemesiz dönem uygulanabilecek. Krediler TL veya yabancı para (dolar/avro) cinsinden kullandırılabilecek.

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"OSB'LERİMİZİN, TÜRKİYE'NİN ÜRETİM ALTYAPISININ LOKOMOTİFİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, sanayi üretiminin yaklaşık yarısına ev sahipliği yapan OSB'lerin, güçlü üretim altyapıları ve oluşturdukları ekonomik değerle Türkiye'nin üretim gücünün ve küresel rekabetçiliğinin en önemli merkezleri arasında yer aldığını belirtti.

OSB'lerin yeşil dönüşümünü üretim ekosisteminin dönüşümünün ana unsuru olarak gördüklerini kaydeden Çakar, "Çünkü OSB'lerimizin, Türkiye'nin üretim altyapısının lokomotifi olduğunu düşünüyoruz. Yeşil dönüşüm, firmalarımız açısından aynı zamanda önemli bir yatırım ve finansman ihtiyacını beraberinde getiriyor. Ziraat Bankası olarak, firmalarımızın bu dönüşümü gerçekleştirebilmelerine destek olmak ve ihtiyaç duydukları finansman kaynaklarını sunmak üzere OSB Yeşil Kredi Paketi'ni hazırladık." açıklamasında bulundu.

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Çakar, halihazırda işbirliği içerisinde oldukları ve Türkiye'nin yeşil dönüşümüne katkı sunmayı amaçlayan uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarının da ülkenin ev sahipliği yaptığı COP31 vesilesiyle bu kritik gündeme özel bir ilgi göstereceklerini kaydetti.

Döngüsel ekonomi yaklaşımını, atığı bertaraf edilecek bir çıktı olarak değil, yeniden ekonomiye kazandırılabilecek bir kaynak olarak görmek gerektiğini belirten Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"OSB'lerimizin yeşil dönüşümünü desteklerken bu anlayışı kendi faaliyetlerimize de taşıyoruz. İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Kulelerimizde yürüttüğümüz çalışmalarla TRUE Zero Waste ön sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladık. Böylece Türkiye'de bu aşamaya ulaşan ilk finans kurumu olduk. TRUE sürecini, kaynak yönetiminde uluslararası ölçekte karşılaştırılabilir performans ve sürekli iyileştirme sağlayan bir kurumsal yönetim aracı olarak görüyoruz. Ön sertifikamız, döngüsel ekonomi yolculuğumuzda değerli bir aşama ve daha ileri performans için başlangıç noktasıdır. Önümüzdeki dönemde de ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefiyle uyumlu, enerji ve kaynak verimliliğini artıran, çevresel etkileri azaltan ve üretimin rekabet gücünü destekleyen yatırımların finansmanına katkı sağlamaya devam edeceğiz."

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"İŞLETMELERİMİZİN YEŞİL DÖNÜŞÜM VE SIFIR ATIK YATIRIMLARINA DESTEK SUNMAYI HEDEFLİYORUZ"

KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen de sanayinin yeşil dönüşümünü ve kaynak verimliliğini destekleyerek işletmelerin sürdürülebilir üretim kapasitesini güçlendirdiklerine dikkati çekerek, "Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında sanayimizin yeşil dönüşümü, kaynakların verimli kullanılması ve çevresel etkilerin azaltılması büyük önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

KGF olarak, reel sektörün değişen ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen kefalet mekanizmalarıyla işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmaya ve yatırım süreçlerini desteklemeye devam ettiklerini belirten Özegen, şunları kaydetti:

"Ziraat Bankamızın öncülüğünde hazırladığımız bu paketle, OSB'lerimizde faaliyet gösteren işletmelerimizin yeşil dönüşüm ve sıfır atık yatırımlarına destek sunmayı hedefliyoruz. OSB Yeşil Dönüşüm Kredisi kapsamında yenilenebilir enerji, elektrifikasyon, enerji ve kaynak verimliliği ile verimlilik artırıcı kapasite yatırımlarının finansmanını destekleyeceğiz. OSB Sıfır Atık Kredisi ile de geri dönüşüm, atık su arıtma ve geri kazanım, yeniden kullanılabilir ambalaj, kimyasal rejenerasyon ve biyokömür üretimi gibi yatırımların önünü açacağız. Amacımız sanayicimizin dönüşüm yolculuğunda finansmana erişimini kolaylaştırmak, üretimde verimliliği artırmak ve ülkemizin yeşil kalkınma hedeflerine katkı sunmaktır. KGF olarak, güçlü işbirlikleri ve yenilikçi kefalet çözümlerimizle üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı desteklemeyi sürdüreceğiz."