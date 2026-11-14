Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaZorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
HaberlerUzmanpara

Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

14.11.2026 - 09:34 | Son Güncellenme:

#Kış Lastiği#Ticari Araçlar#Güvenli Sürüş

Ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması yarın devreye girecek.  Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere para cezası uygulanacak.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Soğuk havada yaz lastiği fren mesafesini uzatıyor

Araçlarda güvenli sürüşün sağlanmasında lastik seçimi önemli rol oynuyor. Özellikle hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmesiyle kış lastiklerine geçilmesi, yol tutuşunun korunması açısından önem taşıyor.

Soğuk hava koşullarında sertleşen yaz lastikleri, karlı ve buzlu yollarda yeterli tutuş sağlayamıyor. Bu durum fren mesafesinin uzamasına, aracın kaymasına ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden olabiliyor.

Emekli maaşında hesap değişti! Ek zam için 2 seçenek
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREmekli maaşında hesap değişti! Ek zam için 2 seçenekHaberi Görüntüle

Üretim tarihi ve saklama koşullarına dikkat

Haberin Devamı

Sürücülerin kış lastiği tercihinde yalnızca mevsime uygunluğa değil, lastiğin üretim tarihine ve saklama koşullarına da dikkat etmesi gerekiyor.

Kullanılmamış lastikler de zamanla özelliklerini yitirebiliyor. Özellikle uygun olmayan ortamlarda bekletilen lastiklerin performansı olumsuz etkilenebiliyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Güvenli sürüş için lastik değişiminin yanı sıra araçların kış şartlarına hazırlanması, bakım ve kontrollerinin de ihmal edilmemesi gerekiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
AB’den ticarete Kıbrıs prangası
AB’den ticarete Kıbrıs prangası
Emekli maaşında hesap değişti Ek zam için 2 seçenek
Emekli maaşında hesap değişti! Ek zam için 2 seçenek
Türkiye hesabı: Düzinelerce asker gizlice gitti
Türkiye hesabı: 'Düzinelerce asker gizlice gitti'
Güneş panelleriyle donatıp 3000 kilometre yol yaptı
Güneş panelleriyle donatıp 3000 kilometre yol yaptı
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirBrüksel ve ahlaksız teklif...
Tunca Bengin
Tunca BenginÇılgın kasım! Yeni Parti’de herkese koltuk
Melih Aşık
Melih Aşık3 İSMİN AĞIRLIĞI
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluÜnlülerin komik anılarına tepki!
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluABD-Çin rekabetinde COP31
İlgili Haberler
Bilal Erdoğan: Türkiye Lübnanın refahını, istikrarını ve barışını istiyor
Bilal Erdoğan: Türkiye Lübnan'ın refahını, istikrarını ve barışını istiyor
Düğünlerinin üzerinden bir ay geçmişti Korkunç son
Düğünlerinin üzerinden bir ay geçmişti! Korkunç son
Kendisini role kaptırdı, çalışanlara saldırdı
Kendisini role kaptırdı, çalışanlara saldırdı!
Çankırıda feci kaza Baba ile kızı hayatını kaybetti, anne ağır yaralandı
Çankırı'da feci kaza! Baba ile kızı hayatını kaybetti, anne ağır yaralandı