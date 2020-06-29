Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

19 günde geçen yılın tamamından fazla konut kredisi kullanıldı

29.06.2020 13:56

Son güncelleme : 29.06.2020 13:56
Ay başında devreye alınan düşük oranlı kredi kampanyası sayesinde 19 günde 2019`un tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı. Geçen yıl 10,6 milyar lira artan konut kredi bakiyesi, 1-19 Haziran`da 11,5 milyar lira yükseliş kaydetti.



AA

Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın  canlanması için vatandaşların finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda  sağlayabilmek amacıyla yeni kredi paketlerini haziran ayı başında devreye soktu.

Konut kredi faizleri aylık yüzde 0,64 ile tarihin en düşük seviyesine  indirilirken, bu kararın ardından kamu katılım finans kurumları konut finansman  oranını yüzde 0,64'e düşürdü. Özel bankalar da konut kredilerini yüzde 0,70-0,90  aralığına çekti.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme (BDDK) verilerinden  derlediği bilgiye göre, konut kredi bakiyesi, mayıs ayı sonunda 211 milyar 264  milyon lira düzeyinde bulunuyordu. Kamu bankaları öncülüğündeki tarihi  kampanyanın ardından haziran ayında konut kredi kullanımında ciddi artış yaşandı.

Konut kredi bakiyesi, 1-19 Haziran'da 222 milyar 733 milyon liraya  ulaştı. Böylece 19 günlük dönemde konut kredileri yaklaşık 11,5 milyar liralık  artış gösterdi.

Söz konusu rakam, geçen yılın başında 188 milyar 109 milyon lira  seviyesindeyken, yıl sonunda 198 milyar 703 milyon liraya yükselmişti. Böylece  bir yılda konut kredi bakiyesi 10 milyar 594 milyon lira artış kaydetmişti.

Kampanyanın etkisiyle 1-19 Haziran'da kullanılan konut kredisi tutarı,  geçen yılın tamamında gerçekleşen rakamın yüzde 8,5 üzerine çıktı.

Yüksek faizlerin etkisiyle önceki yıl konut kredi bakiyesi 191,5  milyar liradan 188,5 milyar liraya gerilemişti. 2017'de ise oranların yüzde 1'in  altında olması nedeniyle en yüksek yıllık rakam görülmüş ve konut kredi bakiyesi  27,9 milyar lira artmıştı. Kredi bakiyesi, bu yılın 1 Ocak-19 Haziran döneminde  ise 23 milyar liranın üzerinde artış gösterdi.

"DÜŞÜK FAİZ ORANLARININ ÖNEMİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi  Durbakayım, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak  yıllardır mortgage faiz oranlarının olması gerektiğinin altını çizdiklerini  söyledi.

İnsanların konut sahibi olurken ilave yük altına girmek istemediğini,  kira öder gibi ev sahibi olmak istediğini dile getiren Durbakayım, gelişmiş  ülkelerde aynı şartlarda ev sahibi olunduğunu anlattı.

Durbakayım, 19 günde bir yıllık tutardan daha fazla kredi tahsis  edilmesinin düşük faizlerin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayarak,  "Rakamlar, inşaat sektörü ile bankacılık sisteminin birbiriyle ayrılmaz bir parça  olduğunu gösteriyor." dedi.

Özel bankaların da aynı faiz oranlarıyla konut sahibi olacaklara kredi  vermesi gerektiğini belirten Durbakayım, "Bu şartlar gerçekleşirse yıllık 1,5  milyon adedin üzerine rahatlıkla çıkarız. Bundan daha da önemlisi orta ve alt  gelir grubunun ev sahibi olmasına zemin hazırlarız." diye konuştu.

"GÜÇLENDİRME KONUSUNDA DA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ VERİLMELİ"

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan da kamu  bankaları öncülüğünde başlatılan konut kredi kampanyasının tarihi bir  hareketliliği beraberinde getirdiğini söyledi.

Haziranın ilk 19 gününde 11,5 milyar liralık kredi hacmi oluştuğunu  ifade eden Türkkan, bu hacmin 2018 ve 2019'un tamamından fazla olduğunu bildirdi.

Bu hareketliliğin, konut ihtiyacının her zaman sürdüğünü gösterdiğini  vurgulayan Türkkan, şunları kaydetti:

"Ancak yeni konut alamayan ve yaşlı binalarda oturan büyük bir kesimin  olduğu da unutulmamalı. Ortalama konut yaşımız 15-16 civarında. Sadece  İstanbul'da 2000 öncesi yapılmış 554 bin bina bulunuyor. Bunlarda milyonlarca  insan yaşıyor. Bu gerçek için de bir seferberlik başlatılmalı. Son günlerde sıkça  yaşadığımız deprem gerçeği göz ardı edilmemeli ve acilen düşük oranlı konut  güçlendirme kredisi çıkarılmalı. Bu konuda da bir kampanya başlatılmalı."

"HAZİRAN, BİRÇOK ALANDA REKORLARIN KIRILDIĞI AY OLARAK TARİHE GEÇECEK"

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş ise konut kredi  bakiyesinin ilk 6 ayda 30 milyar liraya yakın artmasını beklediklerini ifade  ederek, 1 Ocak-19 Haziran döneminde 23 milyar liraya ulaşıldığını söyledi.

Böylesi bir hacmin daha önce sadece 2017'de yaşandığını aktaran Taş,  "İlk 6 ayda hem 2017 hem de daha önceki tüm yılların rekoru kırılmış olacak. Bunu  ofislerimizden de hissediyoruz. Yoğunluk ciddi şekilde artmış durumda." dedi.

Konut kredi kampanyası sayesinde haziranda ipotekli satış adedinin 100  bini bulacağını belirten Taş, "En fazla gerçekleşen ipotekli satışın iki katına  yakın... Ayrıca, tüm zamanların haziran konut satış rekorunun da kırılması yüksek  ihtimal. Yani haziran, birçok alanda rekorların kırıldığı ay olarak tarihe  geçecek." şeklinde konuştu.

"İPOTEKLİ SATIŞ 27 GÜNDE 14 KAT ARTTI"

Demand Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Demirbaş, Çevre ve  Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün rakamlarına göre, 1-27  Haziran'da ülke genelinde 93 bin 704 kredili satış işlemi gerçekleştiğini  bildirdi.

Geçen yılın aynı döneminde 6 bin 658 adet kredili konut satışı  gerçekleştirildiğini anımsatan Demirbaş, "Söz konusu rakam, 2020'de tam 14 kat  artarak 94 bin adede yaklaşmış durumda. Veriler, bize düşük konut kredisinin hem  alıcı hem satıcı hem de üretici açısından hayati önem arz ettiğini gösteriyor.  Konut satışlarının artması 200'den fazla sektörü olumlu etkiliyor. Yani ekonomiye  can suyu oluyor." dedi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:41115.203
Değişim :  0,47% |  534,20
Açılış :  114.776  
Önceki Kapanış :  114.668  
En Yüksek
115.401 En Düşük
114.432
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BJKAS 2,75 198.122.223 % 10,00  
VERUS 26,40 5.188.260 % 10,00  
DENGE 1,54 710.103 % 10,00  
EKIZ 11,46 2.423.736 % 9,98  
PRKAB 4,76 44.695.397 % 9,93  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4188 8,4610 % -0,17  
Frank 7,2236 7,2672 % 0,28  
Riyal 1,8219 1,8310 % -0,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.771 -0,52  
Altın Gr. 390 390 -0,48  
Cumhuriyet 2.527 2.546 5,90  
Tam 2.602 2.613 6,00  
Yarım 1.264 1.278 2,90  
Çeyrek 632 640 1,50  
Gümüş.Ons 17,87 17,92 0,11  
Gümüş Gr. 3,94 3,95 0,02  
B. Petrol 40,91 40,91 -0,02  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru