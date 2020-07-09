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20 AB ülkesine ihracat haziranda arttı

09.07.2020 11:22

Son güncelleme : 09.07.2020 11:22
Türkiye`nin haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre, 20 Avrupa Birliği (AB) ülkesine ihracatı arttı.



AA

Kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerinin en derinden hissedildiği  mart-nisan-mayıs döneminde Türkiye'nin AB'ye ihracatı geçen yılın aynı  dönemlerine göre kayda değer bir şekilde olumsuz etkilenmişti. Ancak ekonominin  tekrar canlanmasıyla ve sanayide çarkların tekrar dönmeye başlamasıyla Türkiye  AB'ye ihracatta toparlanma yoluna girdi ve önceki aylara göre önemli bir gelişme  kaydetti.

Türkiye'nin ihracatı geçen ay yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon  dolar oldu.

Haziran ayı ile başlayan normalleşme süreciyle birlikte Türkiye, hem  küresel ticarette hem de AB'ye ticarette atağa kalktı.

Türkiye'nin geleneksel ihracat pazarı Avrupa Birliği'ne (AB) dış  satımı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde mart, nisan ve  mayıs aylarında geçen yılın aynı dönemlerine göre azalırken, haziran ayında 27 AB  ülkesinin 20'sine ihracatı arttı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerinden  derlediği bilgilere göre, Geçen yılın haziran ayında toplam 4 milyar 931 milyon  553 bin dolar olan Türkiye'nin 27 AB ülkesine ihracatı, bu yılın aynı döneminde  yüzde 5,7 artarak 5 milyar 214 milyon 537 bin dolara yükseldi.

İTALYA, İSPANYA VE FRANSA'YA İHRACATTA DÜŞÜŞ DEVAM ETTİ

Söz konusu dönemlerde en fazla ihracat artışı Güney Kıbrıs Rum  Yönetimi'ne gerçekleşti.  Güney Kıbrıs Rum Yönetimine geçen yılın haziran ayında  11 bin 66 dolar olarak gerçekleşen ihracat bu yılın haziran ayında yüzde 230,34  artarak 38 bin 53 dolara çıktı.

Güney Kıbrıs Rum Yöneti'minin ardından Hırvatistan'a ihracat yüzde  55,49 artışla 21 milyon 281 bin 90 dolardan 33 milyon 92 bin 11 dolara,  Estonya'ya ihracat yüzde 47,50 yükselişle 5 milyon 283 bin 48 dolardan 7 milyon  793 bin 39 dolara, Litvanya'ya ihracat yüzde 47,46 artışla 13 milyon 745 bin 17  dolardan 20 milyon 268 bin 65 dolara, Finlandiya'ya ihracat yüzde 41,11  yükselişle 21 milyon 701 bin 65 dolardan 30 milyon 623 bin 22 dolara yükseldi.

Söz konusu dönemlerde AB ülkeleri arasında Türkiye'nin  Malta'ya  ihracatı yüzde 31,54, Lüksemburg'a ihracatı yüzde 30,96, Hollanda'ya ihracatı  yüzde 19,59, Danimarka"ya ihracatı yüzde 15,56, Avrupa'nın ana ekonomilerinden  Fransa'ya ihracatı yüzde 8,34, İspanya'ya ihracatı yüzde 1,36, İtalya'ya ihracatı  yüzde 1,27 azalış kaydetti.

AB ülkeleri arasında haziran ayında en fazla ihracat 1 milyar 184  milyon 554 bin 33 dolarla Almanya'ya gerçekleşti. Almanya'yı 600 milyon 309 bin  23 dolarla İtalya, 574 milyon 691 bin 8 dolarla Fransa, 439 milyon 535 bin 70  dolarla İspanya, 362 milyon 91 bin 11 dolarla Hollanda izledi.

İtalya, İspanya ve Fransa'ya ihracatta düşüşler görülmesine karşın bu  ülkeler AB'ye ihracatta önde gelen ülkeler arasında yer alıyor.




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