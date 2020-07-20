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20 milyonu aşkın yolcu İstanbul`dan uçtu

20.07.2020 11:27

Son güncelleme : 20.07.2020 11:34
İstanbul`daki havalimanlarında yılın ilk yarısında icra edilen 165 bin 714 seferle toplam 20 milyon 464 bin 286 yolcu seyahat etti.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında yeni normalleşme süreciyle  hareketlenen hava trafiği, İstanbul'daki havalimanlarının istatistiklerine de  yansımaya başladı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü  verilerinden derlediği bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'nda yılın ilk yarısında  toplam 16 bin 219 geliş-gidiş seferi yapıldı.

Bu havalimanında, ocak-haziranda iç hatta 3 bin 738, dış hatta 12 bin  481 uçuş düzenlendi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ilk 6 ayda iç hatta 32 bin 478, dış hatta  20 bin 494 sefer icra edildi.

Yolcular, toplamda 52 bin 972 seferle bu havalimanından seyahat etti.

Yılın 6 aylık döneminde dünyanın yeni havacılık merkezi İstanbul  Havalimanı'ndan iç hatta 26 bin 651, dış hatta 69 bin 872 sefer yapıldı.

Aynı dönemde, bu havalimanı  toplam 96 bin 523 gidiş-geliş uçuşuyla  hava trafiğine katkı yaptı.

Bu yılın ilk yarısında İstanbul'daki tüm havalimanlarından iç hatta 62  bin 867, dış hatta 102 bin 847 olmak üzere 165 bin 714 sefer icra edildi.

Geçen yılın aynı döneminde megakentteki havalimanlarından iç hatta 127  bin 163, dış hatta 210 bin 967 toplamda ise 338 bin 130 sefer icra edilmişti.

Türkiye'deki havalimanlarından ocak-haziranda düzenlenen 350 bin  881 seferin yüzde 47'si İstanbul'daki havalimanlarından yapıldı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN 12 MİLYON 907 BİN YOLCU UÇTU

Atatürk Havalimanı, geçen yılın nisan ayındaki büyük taşınmanın  ardından sadece özel ve kargo uçuşlarına hizmet veriyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, yılın ilk yarısında toplam 7 milyon 556  bin 340 yolcu seyahat etti.

Yolcuların 4 milyon 768 bin 454'sinin iç, 2 milyon 787 bin 886'sının  dış hat noktalarına uçtuğu belirlendi. İstanbul Havalimanı'nda yılın ilk yarısında toplam 12 milyon 907 bin  946 kişi ağırlandı.

İç hatta 3 milyon 567 bin 822, dış hatta 9 milyon 340 bin 124 yolcu,  İstanbul Havalimanı'nda ocak-haziran dönemindeki seferlerle uçtu.

Yılın altı aylık döneminde iç hatta 8 milyon 336 bin 276, dış hatta 12  milyon 128 bin 10 olmak üzere toplam 20 milyon 464 bin 286 yolcu İstanbul  merkezli seferlerle seyahat etti.

Geçen yılın aynı döneminde ise iç ve dış hatta 48 milyon 735 bin  518 yolcu, İstanbul havalimanlarından uçmuştu.

Türkiye'deki havalimanlarını kullanan 36 milyon 452 bin 43 yolcunun  yüzde 56'sının İstanbul'daki iç ve dış hat seferleriyle seyahat ettiği  hesaplandı.




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