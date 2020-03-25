Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği"ni hayata geçireceğini duyurdu.
3 kamu bankasından `İşe Devam Kredi Desteği`
25.03.2020 15:45
Son güncelleme : 25.03.2020 15:45
AA
3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank yeni finansal destek adımlarını devreye aldı.
Sorumluluk bilincinde hareket ederek birlikte çalışmak, bu sürecin en kısa süre içerisinde aşılmasına imkan verecek. Bu kapsamda 3 kamu bankası tarafından başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği" hayata geçirilecek.
KREDİ ŞARTLARI
Açıklamaya göre, söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek.
Kredi desteğini kullanacak firmalar için şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu aranacak.
Teminat eksiği bulunan firmaların krediye erişimi için Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti de sağlanabilecek. Kredi desteği, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı olacak.
Bankalar, yarından itibaren talepleri kabul etmeye başlayacak.
15:2989.172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -113,98
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
15:296,4314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
15:296,9531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0231
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
15:29333,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -2,88
|Açılış
|: 333,11
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,42
|9.489.131
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.093.161
|% 10,00
|
|ESCOM
|1,76
|1.151.528
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,44
|139.626
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,22
|120.149
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|13.608.811
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|439.717
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|11.774
|% -6,15
|
|THYAO
|8,70
|1.016.503.058
|% 4,95
|
|ASELS
|23,26
|1.000.272.384
|% 1,84
|
|GARAN
|7,66
|972.973.115
|% 1,06
|
|ISFIN
|2,94
|305.352.377
|% -0,68
|
|YKBNK
|1,89
|301.725.023
|% -0,53
|
|YKBNK
|1,89
|301.725.023
|% -0,53
|
|ODAS
|1,25
|168.312.536
|% -1,57
|
|GARAN
|7,66
|972.973.115
|% 1,06
|
|THYAO
|8,70
|1.016.503.058
|% 4,95
|
|EKGYO
|1,15
|121.048.951
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6155
|7,6537
|% 1,26
|
|Frank
|6,5402
|6,5796
|% 0,47
|
|Riyal
|1,7091
|1,7177
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.611
|-11,25
|
|Altın Gr.
|334
|334
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,07
|14,14
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|2,92
|2,93
|-0,02
|
|B. Petrol
|26,24
|26,24
|-0,91
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:42ULKER
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 19.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 433, 836 adet işlem
-
15:40DMSAS
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 924, 919 adet işlem
-
15:39XU100
Endeks 89, 301 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 9, 763.00 milyon TL de
-
15:39MZHLD
Yüzde 9.81 oranında artışla 11.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 939 adet işlem
-
15:38DESPC
Yüzde 5.79 oranında artışla 4.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 508, 426 adet işlem