Kuveyt ile Suudi Arabistan, ortak petrol sahalarının bulunduğu tarafsız bölgedeki Vefra sahasında petrol çıkarmaya başladı.
5 yıl sonra yeniden başladı!
16.02.2020 16:52
Son güncelleme : 16.02.2020 16:52
AA
Kuveyt ile Suudi Arabistan, tarafsız bölgede petrol çıkarmaya başladı. Kuveyt Petrol Bakanı Halid Ali Muhammed el-Fadıl, yaptığı basın açıklamasında, 5 yıllık aranın ardından Vefra bölgesinde petrol çıkarma faaliyetine yeniden başlandığını duyurdu.
Petrol Bakanı, 2020 yılı bitmeden Vefra petrol sahasındaki kuyulardan günlük 140 bin ham petrol varili üretimine geçeceklerini söyledi.
Fadıl, Suudi Arabistan ile yaptıkları anlaşmaya binaen Hafci sahasındaki petrol çıkarma faaliyetlerine de başlayacaklarını, buradaki kuyularda günlük 250 bin varil üretim hedeflediklerini belirtti.
Petrol sahalarında üretimin başlamasına ilişkin tarih de veren Kuveytli Bakan, 60 gün sürenin ardından üretime geçilmesini öngördüklerini aktardı.
Suudi Arabistan ile Kuveyt arasındaki tarafsız bölgede bulunan Hafci ve Vefra petrol sahalarının günlük 500 ila 600 bin varil petrol üretim kapasitesi bulunuyor.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi iki ülke, çevresel sebeplerle Ekim 2014'te Hafci'yi, işletilmesi konusundaki engeller nedeniyle de Mayıs 2015'te Vefra'daki kuyuları kapatmıştı.
Son olarak, Suudi Arabistan ve Kuveyt Aralık 2019'da imzalanan anlaşmayla 5 yıl aradan sonra yeniden petrol çıkarma konusunda mutabakata varmıştı.
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