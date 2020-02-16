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5 yıl sonra yeniden başladı!

16.02.2020 16:52

Son güncelleme : 16.02.2020 16:52
Kuveyt ile Suudi Arabistan, ortak petrol sahalarının bulunduğu tarafsız bölgedeki Vefra sahasında petrol çıkarmaya başladı.



AA

Kuveyt ile Suudi Arabistan, tarafsız bölgede petrol çıkarmaya  başladı. Kuveyt Petrol Bakanı Halid Ali Muhammed el-Fadıl, yaptığı basın  açıklamasında, 5 yıllık aranın ardından Vefra bölgesinde petrol çıkarma  faaliyetine yeniden başlandığını duyurdu.

Petrol Bakanı, 2020 yılı bitmeden Vefra petrol sahasındaki kuyulardan  günlük 140 bin ham petrol varili üretimine geçeceklerini söyledi.

Fadıl, Suudi Arabistan ile yaptıkları anlaşmaya binaen Hafci  sahasındaki petrol çıkarma faaliyetlerine de başlayacaklarını, buradaki kuyularda  günlük 250 bin varil üretim hedeflediklerini belirtti.

Petrol sahalarında üretimin başlamasına ilişkin tarih de veren  Kuveytli Bakan, 60 gün sürenin ardından üretime geçilmesini öngördüklerini  aktardı.

Suudi Arabistan ile Kuveyt arasındaki tarafsız bölgede bulunan Hafci  ve Vefra petrol sahalarının günlük 500 ila 600 bin varil petrol üretim kapasitesi  bulunuyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi iki ülke, çevresel  sebeplerle Ekim 2014'te Hafci'yi, işletilmesi konusundaki engeller nedeniyle de  Mayıs 2015'te Vefra'daki kuyuları kapatmıştı.

Son olarak, Suudi Arabistan ve Kuveyt Aralık 2019'da imzalanan  anlaşmayla 5 yıl aradan sonra yeniden petrol çıkarma konusunda mutabakata  varmıştı.





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