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500 milyar dolarlık melek yatırımcılar İstanbul`da buluştu

17.02.2020 10:26

Son güncelleme : 17.02.2020 10:26
Küresel erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının "Davos"u olarak kabul edilen Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF), 500 milyar dolarlık fonu yöneten melek yatırımcıları İstanbul`da buluşturdu.



AA

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu WBAF, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ve Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Baybars  Altuntaş'ın katılımıyla başladı.

Forum, Swissotel The Bosphorus'ta, 92 ülkeden çok sayıda delegenin katılımıyla yapılıyor.

Özel sektör ve kamu iş birliğinin nasıl daha fazla  geliştirilebileceğine odaklanacak etkinlik, 24 ana oturuma ve 132 uluslararası  konuşmacıya ev sahipliği yapacak. Yüzlerce melek yatırımcı ve sermaye  piyasalarının ana oyuncularının katılacağı forumun ikinci günü Küresel Fon Bulma  Sahnesi'nde 42 ülkeden 100 start-up, küresel yatırımcılara sunumlar yapacak.

Bu yılki oturumlara Nelson Mandela'nın torunu Swati Mandela'nın da  katılması bekleniyor. Dünyanın ilk unicorn'larından birinin kurucusu olan, eski  Singapur Milletvekili Prof. Inderjit Singh de burada bir konuşma yapacak.

ULUSLARARASI 7 ANLAŞMA İMZALANACAK

Forumda 7 uluslararası anlaşmanın imzalanması beklenirken, 2 yatırımcı  toplantısı da düzenlenecek. 92 ülkeden davetli 260 özel yatırımcıya, Malezya  Ticaret Bakanı Datuk Darell Leiking ve Arnavutluk Girişimcilik Bakanı Eduard  Shalsi özel sunum gerçekleştirecek.

Ayrıca, Macaristan İhracat Tanıtım Ajansı (HEPA), İspanya Yatırım  Ajansı (ICEX), Bahrain Ticaret Odası (BCCI), UNIDO, Anadalucia Hükümeti Yatırım  Ajansı, Katar Kalkınma Bankası (QDB), Rusya Federasyonu Investoro Yatırım Ajansı,  Nasdaq ve Dünya Bankası IFC güçlü delegasyonlarla foruma katılım sağlayacak.

Kraliyet Akademisi Başkanı Princess Dr. Nesrin El Hashemite, Mauritius  6. Devlet Başkanı Prof Ameenah Gurib-Fakim, Malezya Ticaret Bakanı Datuk Darell  Leiking, Arnavutluk Girişimcilik Bakanı Eduard Shalsi, Mali Ekonomi Bakanı Safia  Boly ve Meksika Dışişleri Bakan Yardımcısı Martha Delgado Peralta'nın konuşma  yapacağı etkinliğe, Portekiz ve Tunus'tan eski siyasetçiler de katılacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜK BORSALARINDAN "NASDAQ SOHBETİ" GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Ana oturumların yanı sıra "Nasdaq Sohbeti" de forumda yerini alacak.  Dünyanın en büyük borsalarından Nasdaq'ın Başkan Yardımcısı Carsten Borring,  küçük işletmelerin halka açılmalarında takip edilmesi gereken adımları aktaracak.

Forumun ilk günü merkezi İsviçre’de bulunan WAPPP-Dünya Özel  Sektör-Kamu İşbirliği Teşkilatı'nca bir masterclass düzenlenecek. İkinci gün ise  Macaristan İhracat Tanıtım Ajansı Başkanı Balazs Hendrich, Toys R US yatırımcısı  Paulo Andrez, Nasdaq Başkan Yardımcısı Carsten Borring gibi önemli isimlerin  katılacağı, hem girişimcileri hem de yatırımcıları ilgilendiren 6 ayrı workshop  gerçekleştirilecek.

Öte yandan, bu akşam Dünya Mükemmellik Ödülleri'nin resepsiyon ve gala yemeği gerçekleştirilecek.




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