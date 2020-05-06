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6 Mayıs altın fiyatları ne kadar?

06.05.2020 09:31

Son güncelleme : 06.05.2020 09:31
Dün 386 liradan alıcı bulan gram altın bugün güne 388 liradan başladı. Gün içinde en yüksek 389 liraya çıkan gram altın şu dakikalarda 388 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 636 liradan, Cumhuriyet altını da 2.541 liradan satılıyor.



Dün güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı 386,3 lira seviyesinde seyrediyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 636 lira, Cumhuriyet altını da 2.582 liradan  satılıyordu.

Gram altın bugün güne 388 liradan başladı. Gün içinde en yüksek 389 liraya çıkan gram altın şu dakikalarda 388 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 636 liradan, Cumhuriyet altını da 2.541 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.704 dolarda dengelendi.

Analistler, dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmeye başlanmasına karşın, ABD  ve Çin arasındaki gerilim ve gümrük tarifesi artırımlarının tekrar gündeme getirilmesinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt dışında ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündemi takip edilecek. Yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışı ve şirket bilançoları da gündemin odağında olacak.

 






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Riyal 1,8805 1,8899 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.706 0,36  
Altın Gr. 388 388 -0,49  
Cumhuriyet 2.483 2.540 -0,30  
Tam 2.559 2.602 -0,20  
Yarım 1.241 1.272 -0,10  
Çeyrek 623 636 0,00  
Gümüş.Ons 15,12 15,16 0,18  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,02  
B. Petrol 30,70 30,70 -0,27  
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