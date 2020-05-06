Dün 386 liradan alıcı bulan gram altın bugün güne 388 liradan başladı. Gün içinde en yüksek 389 liraya çıkan gram altın şu dakikalarda 388 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 636 liradan, Cumhuriyet altını da 2.541 liradan satılıyor.
6 Mayıs altın fiyatları ne kadar?
06.05.2020 09:31
Son güncelleme : 06.05.2020 09:31
Dün güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı 386,3 lira
seviyesinde seyrediyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın
636 lira, Cumhuriyet altını da 2.582 liradan satılıyordu.
Gram altın bugün güne 388 liradan başladı. Gün içinde en yüksek 389 liraya çıkan gram altın şu dakikalarda 388 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 636 liradan, Cumhuriyet altını da 2.541 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1.704 dolarda dengelendi.
Analistler, dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmeye başlanmasına karşın, ABD ve Çin arasındaki gerilim ve gümrük tarifesi artırımlarının tekrar gündeme getirilmesinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.
Bugün yurt dışında ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündemi takip edilecek. Yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışı ve şirket bilançoları da gündemin odağında olacak.
18:0598.738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 99.634
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|Önceki Kapanış
|: 98.738
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97.880
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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|: 0,13%
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|Açılış
|: 388,40
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|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
389,43
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|KERVT
|4,26
|73.301.461
|% 0,00
|
|KRSTL
|1,88
|49.161.010
|% 0,00
|
|TUPRS
|86,70
|258.062.425
|% 0,00
|
|KERVN
|0,38
|505.394
|% 0,00
|
|GARAN
|8,14
|792.784.213
|% 0,00
|
|KERVT
|4,26
|73.301.461
|% 0,00
|
|KRSTL
|1,88
|49.161.010
|% 0,00
|
|TUPRS
|86,70
|258.062.425
|% 0,00
|
|KERVN
|0,38
|505.394
|% 0,00
|
|GARAN
|8,14
|792.784.213
|% 0,00
|
|GARAN
|8,14
|792.784.213
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,73
|645.317.216
|% 0,00
|
|ASELS
|27,06
|607.487.218
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 0,00
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,66
|469.905.982
|% 0,00
|
|AFYON
|2,78
|449.842.976
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,88
|255.328.364
|% 0,00
|
|ODAS
|1,81
|209.968.541
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7767
|8,8208
|% -0,01
|
|Frank
|7,2488
|7,2925
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8805
|1,8899
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|0,36
|
|Altın Gr.
|388
|388
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|2.483
|2.540
|-0,30
|
|Tam
|2.559
|2.602
|-0,20
|
|Yarım
|1.241
|1.272
|-0,10
|
|Çeyrek
|623
|636
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,16
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|30,70
|30,70
|-0,27
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 92 kaybederek (% -0.07 ) 115, 726
-
17:59XU100
Endeks 98, 849 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 9, 292.00 milyon TL de
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17:59TKNSA
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 201, 433 adet işlem
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17:58SONME
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 089 adet işlem
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17:57ALKIM
Yüzde 6.71 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 342 adet işlem