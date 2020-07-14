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614 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

14.07.2020 09:04

Son güncelleme : 14.07.2020 09:04
Dahilde işleme rejimi kapsamında haziranda 614 firma için izin belgesi düzenlendi.



AA

Ticaret Bakanlığı'nın haziran ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt  içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma  talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, haziranda 614 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 9 yurt içi satış ve teslim, 6 hariçte işleme izin, 58 vergi, resim ve  harç istisnası belgesi hazırlandı.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin  belgesi sayısı ise 17 olarak gerçekleşti.




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