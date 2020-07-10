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8 sektörün Çin`e ihracatı ilk yarıda arttı

10.07.2020 11:53

Son güncelleme : 10.07.2020 11:53
Türkiye`nin 8 sektörünün Çin`e ihracatı yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına rağmen yılın ilk yarısında arttı.



AA

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden  derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, Türkiye'nin ihracatı geçen ay  yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolar oldu.

Yılın ilk yarısında birçok sektörün Çin'e ihracatında gerileme  görülürken, çelik, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve  mamulleri, mobilya kağıt ve orman ürünleri, otomotiv endüstrisi, tütün, yaş sebze  ve meyve, demir ve demir dışı metaller sektörlerinin Çin'e ihracatı artış  kaydetti.

Kovid-19'un ortaya çıktığı  Çin bu süreçte küresel anlamda ekonomik  olarak olumsuz etkilenirken, bu sektörlerin Çin'e ihracatı yılın ilk yarısında  iyi bir performans gösterdi.

Türkiye'nin Çin'e bu yılın ilk yarısında ihracatı ise geçen yılın aynı  dönemine göre, yüzde 7,72 azalarak 1 milyar 247 milyon 838 bin 97 dolardan, 1  milyar 151 milyon 539 bin 49 dolara geriledi.

Salgında ikinci dalga endişelerine karşın söz konusu sektörlerin  ülkeye ihracatındaki iyi performans devam etti.

Özellikle  bu 8 sektörün yarısını tarım ürünlerinin oluşturması  dikkati çekti. Türkiye'nin yılın ilk yarısındaki toplam tarım ihracatı da geçen  yılın aynı dönemine göre, yüzde 3,1 artarak 10 milyar 941 milyon 603 bin dolardan  11 milyar 282 milyon 129 bin dolara çıktı.

Yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre sanayi ve madencilik  ihracatında gerileme görülürken, tarım ihracatı salgına karşın yükselişini  sürdürdü. Çin'de tarım ihracatına katkı sağlayan ülkeler arasında yer aldı.

Yılın ilk yarısında Çin'e dış satımı en fazla artan sektör olan demir  ve demir dışı metaller sektörünün ülkeye geçen yılın ilk yarısında 30 milyon 993  bin 48 dolar olarak gerçekleşen ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 218,34  artarak 30 milyon 993 bin 48 dolardan  98 milyon 664 bin 14 dolara yükseldi.

Bu sektörün ardından ülkeye yaş meyve ve sebze sektörünün ihracatı  yüzde 106,65 artışla 414 bin 24 dolardan 856 bin 4 dolara, mobilya kağıt ve orman  ürünlerinin ihracatı yüzde  72,37 yükselerek 20 milyon 525 bin 29 dolardan 35  milyon 378 bin 95 dolara, çelik sektörünün ihracatı yüzde 68,20 artarak 4 milyon  454 bin 74 dolardan 7 milyon 493 bin 5 dolara, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar  ve mamulleri sektörünün  ihracatı yüzde 59,24 artışla 14 milyon 789 bin 30  dolardan 23 milyon 550 bin 73 dolara, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün  ihracatı yüzde 57,87 yükselerek 36 milyon 811 bin 38 dolardan 58 milyon 114 bin  20 dolara, tütün sektörünün ihracatı yüzde 17 artarak 407 bin 51 dolardan 476 bin  80 dolara otomotiv endüstrisinin ihracatı yüzde 5,56 yükselerek 22 milyon 320 bin  16 dolardan 23 milyon 561 bin 57 dolara çıktı.

İHRACATTA EN FAZLA AZALIŞ MÜCEVHER SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre, Çin'e ihracatta en  fazla azalış yüzde 98,74'le mücevher sektöründe gerçekleşti. Mücevher sektörünü  yüzde 78,69'la savunma ve havacılık sanayisi, yüzde 73,20'yle gemi ve yat, yüzde  61,64'le su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 60,38'le diğer sanayi ürünleri,  yüzde 38,85'le iklimlendirme sanayisi, yüzde 37,89'la fındık ve mamulleri, yüzde  36,58'le zeytin ve zeytinyağı, yüzde 36,01'le kuru meyve ve mamulleri, yüzde  35,75'le halı, yüzde 28,16'yla deri ve deri mamulleri, yüzde 25,11'le çimento cam  seramik ve toprak ürünleri, yüzde 18,80'le kimyevi maddeler ve mamulleri, yüzde  14,73'le makine ve aksamları, yüzde 13,96'yla madencilik ürünleri, yüzde  10,07'yle elektrik elektronik, yüzde 10,03'le meyve ve sebze mamulleri, yüzde  0,33'le tekstil ve ham maddeleri sektörleri izledi.

Yılın ilk yarısında ülkeye en fazla ihracatı yüzde 556 milyon 87 bin 7  dolarla madencilik ürünleri sektörü gerçekleştirdi. Madencilik ürünleri, Çin'e  dış satımındaki yüzde 13,96'lık düşüşe karşın bu ülkeye yapılan ihracatta önde  gelen sektör oldu.

Bu sektörü 133 milyon 422 bin 84 dolarla kimyevi maddeler ve  mamulleri, 98 milyon 664 bin 14 dolarla demir ve demir dışı metaller, 58 milyon  114 bin 20 dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 48 milyon 657 bin 22 dolarla  elektrik ve elektronik sektörleri  takip etti.




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