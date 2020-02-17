AA Finans`ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın 19 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin 3`te 2`si faizlerde indirim bekliyor.
AA Finans`ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
17.02.2020 11:10
Son güncelleme : 17.02.2020 11:10
AA
AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, 7 ekonomist, politika faizinde (bir hafta vadeli repo
ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 14 ekonomist 25-75 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim oldu.
Ekonomistlerin 3'ü 75 baz puan, 9'u 50 baz puan ve 2'si de 25 baz puan indirim olacağını öngörüyor. 17 Ocak 2020'deki PPK toplantısında politika faizi 75 baz puan indirilerek yüzde 11,25 düzeyine çekilmişti.
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|Önceki Kapanış
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|
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|
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|
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|36.923
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|
|OSTIM
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|ARMDA
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|
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|
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|
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|25.795.135
|% -7,35
|
|GSRAY
|3,27
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|% 13,54
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|283.952.242
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|% 1,01
|
|PETKM
|4,16
|228.487.619
|% 0,24
|
|HALKB
|7,39
|123.610.370
|% 0,54
|
|GSRAY
|3,27
|318.427.138
|% 13,54
|
|PETKM
|4,16
|228.487.619
|% 0,24
|
|KARSN
|1,93
|100.868.147
|% -2,03
|
|ISGYO
|2,10
|67.509.701
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,89
|77.606.622
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8576
|7,8970
|% -0,24
|
|Frank
|6,1334
|6,1704
|% -0,12
|
|Riyal
|1,6077
|1,6157
|% -0,11
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.582
|1.582
|-0,95
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|Altın Gr.
|308
|308
|-0,36
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|Cumhuriyet
|2.043
|2.065
|-2,00
|
|Tam
|2.031
|2.081
|8,30
|
|Yarım
|981
|1.007
|4,01
|
|Çeyrek
|492
|503
|2,01
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|Gümüş.Ons
|17,84
|17,87
|0,13
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|Gümüş Gr.
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|3,48
|0,03
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