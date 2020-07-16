Avrupa Birliği (AB), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kuzey Makedonya`ya 80 milyon euro destek sağlanacağını bildirdi.
AB, Kuzey Makedonya`ya mali destek hazırlığında
16.07.2020 15:08
Son güncelleme : 16.07.2020 15:08
AA
AB Komisyonu, Kuzey Makedonya'ya mali destek sağlanması için mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.
Açıklamada, Kovid-19'un ekonomik etkilerini sınırlandırmak için Kuzey Makedonya'ya 80 milyon euro
makro finansal destek verileceği kaydedildi.
AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabiliyor. Söz konusu desteklerin AB tarafından serbest bırakılması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.
AB mali destekleri, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.
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