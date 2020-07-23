Avrupa Birliği`nin (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, yıl sonunda anlaşmasız bir Brexit`in olası sonuçlarını karşılamak için 5 milyar euroluk bir kaynak oluşturduğunu söyledi.
AB Brexit`in sonuçları için 5 milyar euro ayırıyor
23.07.2020 15:15
Son güncelleme : 23.07.2020 18:20
DHA
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Barnier, geçiş sürecinin sonuna kadar, gümrük vergileri de dahil, Brexit müzakerelerinde bir anlaşma sağlanamaması durumunda, çok daha fazla anlaşmazlık yaşanabileceği uyarısı da yaptı.
The Telegraph'ın Çarşamba günü yayımlanan haberine göre, Birleşik Krallık AB ile ilişkilerini "anlaşmasız" bitirmeyi öngörüyor. Gazetenin, "üst düzey kaynaklara" dayandırdığı haberine göre Londra hükümeti, AB ile ticari ilişkilerini Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kuralları çerçevesinde yürütmeyi tercih edecek.
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson daha önce yaptığı bir açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e, eğer AB uzlaşmaya hazır olduğunu göstermezse, ülkesinin anlaşmasız Brexit için hazır olduğunu söyledi.
Merkel de, kaşılık olarak, konuyla ilgili görüşmelerde yeterli gelişme sağlanamaması nedeniyle, Londra'dan daha çok "gerçekçilik" istedi.
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