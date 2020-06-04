Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

AB-Çin Zirvesi salgın nedeniyle ertelendi

04.06.2020 08:59

Son güncelleme : 04.06.2020 08:59
Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasında eylül ayında Almanya`da yapılması planlanan zirvenin ileri bir tarihte yapılmasına karar verildiği bildirildi.



AA

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Angela Merkel'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve AB Konseyi  Başkanı Charles Michel ile ayrı ayrı görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, üç liderin de Almanya'nın AB dönem başkanlığında 14  Eylül'de Leipzig kentinde yapılması planlanan AB-Çin zirvesinin yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda mutabık  kaldıkları belirtildi.

Zirvenin ne zaman yapılacağı konusunda tarafların görüşmelerinin  sürdürüleceği de vurgulandı.

Çin'i hem stratejik bir ortak hem de bir rakip olarak gören Merkel,  Çin ile ekonomik ve siyasi ilişkileri derinleştirmek için başbakanlığı döneminde  bu ülkeyi 12 kez ziyaret etti.

Alman sanayicileri Çin ekonomik modeli ile sistematik rekabet için  uyarıda bulunurken, Çin'in artan belirsizlikler, uluslararası krizler ve küresel  zorluklar karşısında "Tek Kuşak Tek Yol" projesi ile ekonomik gücünü ve siyasi  nüfuzunu artırması Avrupa'da endişe yaratmaya devam ediyor.

Bu yılın ikinci yarısında AB dönem başkanlığını devralacak olan  Almanya, Çin'i öncelikleri arasına alarak AB-Çin Zirvesi düzenlemeyi planlıyordu.

Dünyanın üretim üssüne dönüşen Çin, Avrupa'nın en geniş ekonomisine  sahip Almanya'nın, ABD ve Fransa'dan sonra en büyük ithalat pazarı ve aynı  zamanda en önemli ihracat pazarı konumunda bulunuyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05109.111
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  108.926  
Önceki Kapanış :  109.111  
En Yüksek
109.231 En Düşük
108.327
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 84,15 21.040.589 % 10,00  
FRIGO 17,93 1.936.870 % 10,00  
ARDYZ 29,26 74.202.211 % 10,00  
DENCM 8,36 25.983.085 % 10,00  
SALIX 9,80 618.128 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4467 8,4891 % -0,02  
Frank 6,9998 7,0419 % 0,24  
Riyal 1,7938 1,8028 % 0,24  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.702 1.703 3,40  
Altın Gr. 370 370 2,15  
Cumhuriyet 2.405 2.437 10,80  
Tam 2.476 2.508 11,10  
Yarım 1.208 1.224 5,40  
Çeyrek 604 612 2,70  
Gümüş.Ons 17,58 17,61 -0,05  
Gümüş Gr. 3,82 3,83 -0,00  
B. Petrol 39,22 39,22 -0,57  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru