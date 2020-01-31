Avrupa Birliği, 2019`un 4`üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüme kaydetti.
AB ekonomisi 4. çeyrekte büyüdü
31.01.2020 14:21
Son güncelleme : 31.01.2020 14:21
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro
Bölgesi'nin 2019 yılı 4'üncü çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2019'un dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 yükseldi.
Euro Bölgesi'nde GSYH 2019'un 4'üncü çeyreğinde 2018'in 4'üncü çeyreğine kıyasla yüzde 1 arttı.
AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH geçen yılın 4'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, 2018'in 4'üncü çeyreğine göre de yüzde 1,1'lik artış gösterdi.
14:08119.672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -177,64
|Açılış
|: 120.096
|
|Önceki Kapanış
|: 119.850
|
120.318
En Düşük
119.202
14:085,9840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0081
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9760
|
5,9866
En Düşük
5,9643
14:086,6018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5840
|
6,6042
En Düşük
6,5781
14:08303,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,75
|Açılış
|: 303,73
|
|Önceki Kapanış
|: 303,02
|
304,31
En Düşük
301,88
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|7,08
|10.387.160
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,49
|4.179.093
|% 19,96
|
|HUBVC
|30,80
|17.129.934
|% 19,94
|
|TKNSA
|8,44
|16.347.717
|% 19,89
|
|NATEN
|18,24
|17.404.299
|% 16,92
|
|QNBFB
|40,94
|987.022
|% -14,99
|
|BURVA
|12,29
|501.454
|% -14,95
|
|OSMEN
|5,85
|50.251
|% -9,86
|
|EKIZ
|1,31
|40.569
|% -9,66
|
|SALIX
|7,44
|4.452
|% -9,27
|
|SISE
|5,60
|2.016.016.373
|% 12,90
|
|THYAO
|13,72
|926.172.575
|% -0,80
|
|SODA
|6,89
|871.532.498
|% 6,33
|
|TRKCM
|3,87
|453.409.204
|% 15,18
|
|ASELS
|23,64
|386.761.705
|% -0,08
|
|SISE
|5,60
|2.016.016.373
|% 12,90
|
|SODA
|6,89
|871.532.498
|% 6,33
|
|TRKCM
|3,87
|453.409.204
|% 15,18
|
|KRDMD
|2,85
|320.999.773
|% 1,42
|
|ODAS
|2,04
|166.721.020
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8168
|7,8560
|% 0,21
|
|Frank
|6,1469
|6,1840
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5898
|1,5977
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|1,90
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,73
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|0,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|2,25
|
|Yarım
|967
|992
|1,08
|
|Çeyrek
|485
|496
|0,54
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,00
|
|B. Petrol
|57,55
|57,55
|0,22
|