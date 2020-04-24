AB ekonomisi için daralma uyarısı













DHA

Breton, France 2 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle, AB'de yüzde 5 ila yüzde 10 (durgunluğa) doğru ilerliyoruz, yani yaklaşık yüzde 7.5. Ancak bu bugün, durum iyiye gitmezse ve (salgında) ikinci zirve olursa durum daha da kötüleşebilir" dedi.Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, AB ekonomisinin Covid-19 pandemisine karşı korunması için 1.0 trilyon euroluk acil durum bütçesi üzerinde anlaştı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bütçenin bağışlarla mı yoksa borç üzerinden mi oluşturulacağı konusunda görüş ayrılıklarının sürdüğünü söyledi.Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde da Çarşamba günü yaptığı açıklamada, doğrudan Avrupa Birliği ülkeleri hükümetlerine kredi vermeyeceklerini, böyle bir uygulamanın yasalara aykırı olduğunu vurgulamıştı.