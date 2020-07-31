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AB ekonomisi ikinci çeyrekte küçüldü

31.07.2020 13:11

Son güncelleme : 31.07.2020 13:11
Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,9 küçüldü.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2020 yılı  ikinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış  GSYH, 2020'nin ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12,1 azaldı.

Avro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin ikinci çeyreğinde 2019'un aynı  dönemine göre de yüzde 15 geriledi. AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ikinci  çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,9, 2019'un ikinci çeyreğine göre de  yüzde 14,4'lük düşüş gösterdi.

GSYH, ikinci çeyrekte birinci çeyreğe kıyasla İspanya'da yüzde 18,5,  Fransa'da yüzde 13,8, İtalya'da yüzde 12,4,  Almanya'da yüzde 10,1, Belçika'da  yüzde 12,2, Avusturya'da yüzde 10,7, Portekiz'de yüzde 14,1 oranında geriledi.

Böylece, AB ve Avro Bölgesi’nde  söz konusu büyüme verilerinin   ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en sert düşüş ölçüldü. Öte yandan, birinci çeyrekte Avro Bölgesi yüzde 3,6, AB de yüzde 3,2  küçülmüştü.





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