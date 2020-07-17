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AB Komisyonu`ndan 13 Türk kuruluşuna 7,5 milyon euro hibe

17.07.2020 11:51

Son güncelleme : 17.07.2020 11:56
TÜBİTAK tarafından ulusal koordinasyonu yürütülen Ufuk2020 Programı kapsamındaki projelere, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu`ndan 7,5 milyon euro hibe alındı. Bu bütçe, bugüne kadar açıklanan bir çağrıda Türkiye`ye dönen en büyük fon miktarı oldu.



AA

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, Ufuk2020 Programı'nın "Toplumsal  Sorunlar" bileşeni altında yer alan "Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım", "Güvenli,  Temiz ve Verimli Enerji" alanları kapsamındaki başvurulardan, Ufuk2020 destekleri  ve eğitimlerinden faydalanan 13 Türk kuruluşunun yer aldığı 6 proje, AB Komisyonu  tarafından desteklendi.

Bu projelerden, Yeşilova Holding'in koordinatör olarak teknik  altyapısını kurguladığı ALBATROSS, toplam 14 başvuru içinden ilk 4'e girerek  büyük bir başarıya imza attı. Proje kapsamında elektrikli ve hibrit-elektrikli  binek araç piyasasına yenilikçi çözümleriyle yön verecek, modüler, hafif, menzili  artırılmış, yeni nesil termal yönetim sistemleri ile hızlı şarj edilebilir, uygun  maliyetli, verimli ve güvenilir batarya sistemlerinin geliştirilmesi planlanıyor.  Türkiye'de Mercedes-Benz Türk AŞ, FEV TR Otomotiv ve Ford Otomotiv Sanayi  firmaları proje ortağı olarak yer alıyor. Projede 10 ülkeden 21 ortak bulunuyor.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Vestel Elektronik, Bozankaya ve  TÜBİTAK'ın ortak olarak yer aldığı HELIOS Projesi, şehir içi elektrikli mobilite  hizmetlerinde kullanılmaya yönelik (elektrikli otobüsler) akıllı, ölçeklenebilir,  yüksek performanslı, modüler batarya paketlerinin geliştirilmesini hedefliyor.  Almanya tarafından koordine edilecek projede 8 ülkeden 18 ortak yer alıyor.

OTOMOTİV DE VAR ENERJİ DE

ASAŞ'ın ortak olarak bulunduğu MARBEL Projesi'nde ise elektrikli ve  şarj edilebilir hibrit araçlar için yüksek performanslı bataryaların seri  üretilmeleri ve pazara girişlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. İspanya  tarafından koordine edilecek projeye 8 ülkeden 16 ortak eşlik ediyor.

IMECAR'ın ortak olarak yer aldığı SEABAT Projesi'nde, otomotiv  sektöründe kullanılan üretim teknolojisi çözümlerinden yararlanılarak, denizcilik  sektöründe kullanılabilecek modüler, yüksek enerjili, yüksek güçlü batarya sistem  ve konseptinin geliştirilmesi planlanıyor. Belçika tarafından koordine edilecek  projede 9 ülkeden 15 ortak bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Özyeğin Üniversitesinin ortak olarak  yer aldığı procuRE Projesi ile 21 binden fazla kamu binasına sahip 6 ülkeden 6  iştirakin bir araya gelerek, 7 milyon avro Ar-Ge yatırımı yaparak yenilenebilir  enerji uygulamalarının desteklenmesi hedefleniyor.

TÜPRAŞ'ın ortak olarak yer aldığı EBIO Projesi, düşük değerli ham biyo  sıvıların sürdürülebilir enerji yakıtına dönüştürülmesi için yenilikçi bir teknik  çözüm sunarak, AB'nin iddialı hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunmayı  amaçlıyor. Norveç tarafından koordine edilecek projede, 7 farklı ülkeden 9 ortak  yer alıyor.

Bu projeler için AB Komisyonundan 13 Türk kuruluşuna 7,5 milyon avro  hibe verilecek. Bu bütçe şimdiye kadar açıklanan bir çağrıda Türkiye'ye verilen  en büyük fon miktarı oldu.

UFUK2020

Ufuk2020, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen 80 milyar avro bütçeli  araştırma ve inovasyon programını kapsıyor. Ufuk2020 kapsamında çeşitli  sektörlerde AB Komisyonunun hibe sağladığı projeler destekleniyor. AB'nin Ar-Ge  ve inovasyon faaliyetlerine hibe destek sağlayan Ufuk2020 Programı'nın  Türkiye'deki koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yapılıyor.




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