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AB Konseyi`nden kurtarma fonu teklifi

10.07.2020 13:54

Son güncelleme : 10.07.2020 14:25
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB`nin uzun dönem bütçesinin 1 trilyon 74 milyar euro olmasını ve 750 milyar euroluk ekonomik kurtarma fonu kurulmasını teklif etti.



AA

Michel, Brüksel'de AB'nin 2021-2027 yıllarındaki bütçesini  belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" ile yeni tip corona virüs (Kovid-19)  ekonomik kurtarma paketi tekliflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

AB Komisyonu'nun bütçe ve kurtarma paketi hakkında daha önce farklı  teklif sunduğunu anımsatan Michel, AB üyesi bazı ülkelerin söz konusu paketin  içeriğe karşı çıktığını vurguladı.

Michel, AB üyesi ülke liderleriyle yoğun biçimde görüşmelerde  bulunduğunu belirterek, "AB'nin 2021-2027 yıllarındaki bütçesinin 1 trilyon 74  milyar euro ve ekonomik kurtarma fonunun 750 milyar euro olmasını teklif  ediyorum. Bu teklif, üye ülkeler arasında dengeli bir uzlaşı sağlamayı  amaçlıyor." dedi.

"KREDİ VE HİBELER HASSAS KONULAR"

Kurtarma fonunun 250 milyar eurosunun kredi ve 500 milyar eurosunun  hibe olduğuna dikkati çeken Michel, "Kurtarma fonundaki kredi ve hibeler zor ve  hassas konular. Burada 27 ülkenin oy birliğini sağlamak çok karmaşık bir süreç."  ifadelerini kullandı.

Michel, gelecekte plastik atıklar, karbon ve dijital sektörlerden yeni  mali kaynak sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

SÜREÇ HAKKINDA

AB üyesi ülkelerin liderleri 17-18 Temmuz'da Brüksel'de  gerçekleştirilecek zirvede, salgın nedeniyle hazırlanan ekonomik kurtarma  programı ile AB'nin 2021-2027 bütçesini tartışacak.

AB ülkeleri içinde "tutumlu 4'lü" olarak adlandırılan Danimarka,  Hollanda, İsveç ve Avusturya, özellikle kurtarma programındaki hibeleri soğuk  karşılıyor. Bu ülkeler, ihtiyaç duyan AB ülkelerine "koşullu" biçimde kredi  verilmesini ve bunların ileride geri ödenmesini istiyor.

Kurtarma programı ile birlikte AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesine  yönelik müzakerelerin de zorlu geçmesi bekleniyor.

Bütçenin boyutu, harcama alanları ve üye ülkelerin gelecekteki bütçeye  ne oranda katkı sağlayacakları hakkında ciddi tartışmalar yaşanması öngörülüyor.

AB bütçesi ve kurtarma programına ilişkin karar, üye ülkelerin AB  Konseyi'ndeki oy birliği ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayı ile alınıyor.




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